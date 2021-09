Sparket i mammaperm

Huawei-toppen har fått seg noen trøkker i løpet av arbeidslivet. Hver gang har hun kommet betydelig sterkere tilbake – for Siri Børsum er ikke den som liker å bli «fat and happy» på jobb.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

– Jeg er veldig glad i sport, sier Siri Børsum mens hun demonstrerer hvordan arbeidshverdagen på hjemmekontor under OL har vært.

Flatskjermen som henger på veggen i villaen i Holmenkollen kan nemlig trekkes ut og vendes mot kontorpulten hennes. Den kinesiske telegiganten Huaweis globale visepresident må innrømme at hun er sportsidiot.

Selv skulle Børsum bli langrennsløper som ung. Planen var å få stipend så hun kunne studere og drive idrett på toppnivå samtidig.

– Men så god ble jeg aldri. Og så kom den skaden, forteller Børsum i ukens episode av E24s podkast Voksenpoeng.

Gutter og fest ble mer spennende enn idretten. Skaden sørget også for mye tid tilbrakt på fysioterapeutens kontor – og en ny karriereplan ble til. Helt til hun ble klar over kravene til fag og karakterer – unge Børsum var ikke noe ess på skolebenken.

– Jeg slet fælt, spesielt med lesing og skriving. Mine foreldre fikk beskjed om at de ikke burde ha så høye forventninger til meg og mitt skolearbeid.

Det tok ikke foreldrene hennes til seg. Hun fikk klar beskjed av faren om at hun kunne få til hva hun ville. Hun måtte bare ikke tro at det kom til å bli lett.

– Det tror jeg har vært med meg hele veien. Jeg måtte lese samme setning om igjen og om igjen.

Senere ble det studier innenfor den relativt nye fagretningen medier og kommunikasjon i Edinburgh. Børsum falt for journalistikken, og skulle bli tv-reporter. Men da hun etter bachelorgraden egentlig var klar for arbeidslivet, overtalte faren hennes henne til å gå videre på en mastergrad. Med en grad i europeisk business utvidet jobbsøket seg.

– bare en mamma

Tilfeldighet og nettverket til det som skulle bli ektemannen hennes, ledet henne til en stilling som rådgiver i Nils Røangs nyoppstartede reklamebyrå Optimum Media Direction.

For første gang fikk Børsum smaken på noe hun virkelig elsket: Å være med fra start, bygge opp noe nytt, se det blomstre og vokse. Etter noen år ble det likevel bråstopp. Selskapet ble slått sammen med et annet mens hun var i mammaperm med datteren Nora. Fire ansatte måtte gå. Børsum visste hvem tre av dem var – men ikke at hun selv var den fjerde.

– Jeg tror først jeg bare ikke skjønte hva som skjedde, for jeg følte at jeg hadde lagt igjen så mye av meg selv i det selskapet. Så mistet jeg all selvtillit. Og alt dette skjedde i løpet av 10 minutter hvor jeg tenke «hva nå, da?». Plutselig kunne jeg ingenting og jeg var bare en mamma.

Ikke at det å være mamma ikke også er en viktig jobb, understreker Børsum. Men det ble litt kaos i hodet – hun måtte tilbake i jobb. Da hun oppdaget at flere mediebyråer sto og ventet på kompetente mennesker, valgte hun å avbryte mammapermen og gå til ny jobb i Mediacom etter fire uker.

– Det betydde at jeg måtte finne en løsning for Nora, som bare var syv måneder gammel. Det kjente jeg veldig på. Men vi fant en fin løsning og jeg angrer ikke på det valget i dag, sier Børsum.

– Ikke faen

Som 28-årig medierådgiver meldte spørsmålet seg: Hva skulle hun egentlig bli når hun ble stor? En personlighetstest viste at hun kunne passe i salg – et yrke hun følte mange så ned på i hennes egen bransje.

Det blåste hun til slutt i, og våget seg ut i en arbeidshverdag hvor lønnen var helt avhengig av hvor godt hun gjorde det som selger i Kanal 24. Men Børsum viste seg å være langt mer lønnsom som selger. Hun vant prisen for årets medieselger – en pris som ble helt avgjørende da Google Norge-sjef Jan Grønbech så seg om etter bra folk til det den gang bitte lille Google-kontoret.

I 2007 hadde tech-giganten rundt 12.000 ansatte Globalt – mot rundt 200.000 i dag. I Norge var de seks. De små tekstreklamene selskapet drev med, var det få som helt hadde skjønt greia med. I alle fall ikke Børsum, som var vant radioreklame. Mannen hennes, derimot, truet med å ta jobben selv om ikke Børsum ville.

– Ikke faen, da skal jeg ha den, ble responsen hennes.

Selv om Google var langt mindre den gang, var mye av det vi kjenner som «typisk Google» på plass allerede – som en noe eksentrisk rekrutteringsprosess. Børsum måtte intervjues fire ganger, om alt fra kognitive evner til «googleiness». Alt gikk på skinner til det siste intervjuet, der hun ble fløyet til Tyskland for å møte selskapets Nord-Europa-sjef, business-wonderboy Philipp Schindler.

– Han kom 20 minutter for sent, og jeg satt inne på det rommet og ble mer og mer nervøs. Så var han der i maks en halvtime før han bare reiste seg opp, takket for besøket og gikk. I løpet av de 30 minuttene hadde han ikke gjort annet enn å avbryte meg. Jeg fikk ikke fullført et eneste resonnement, en setning, ingenting, og jeg tenkte bare at dette er det verste jeg har vært med på. Så gikk jeg ut og begynte bare å hylgrine.

Børsum ringte Grønbech og takket for muligheten, men at nå var det kjørt. Han fikk dog en helt annen tilbakemelding da han ringte den tyske sjefen for å høre om Børsum virkelig var så ubrukelig: «Neineinei, hun ansetter vi hun er helt rå».

– Han gikk bare inn for være skikkelig vanskelig for å se hvordan jeg håndterte en vanskelig kunde, sier Børsum muntert.

– Følte du deg ikke litt lurt?

– Jo, men samtidig har jeg nok ... Jeg må innrømme at jeg har gjort det noen ganger selv også når jeg har hatt folk på intervju.

«Fat and happy»

Siri Børsum kan på ingen måte klandres for å være den som lett slår seg til ro når hun har kapret en toppstilling. Da Google tilbød en stilling i Dubai, var hun klar til å pakke kofferten – helt til ektemannen satte ned foten.

– Han var for glad i skog og mark, det norske og de verdiene vi har her. Det var veldig tungt, men du gifter deg og det er gode og onde dager. Så tenkte jeg ok, det skal gå, men jeg ga meg ikke med det.

Hvem trenger Dubai uansett, når du kan bli Google-evangelist – en som holder foredrag og kurs om hvordan Googles teknologi kan hjelpe både bedrifter og stater – på selveste hovedkontoret i California?

I tre måneder bodde Børsum i Silicon Valley, foredro fra presidenter til CEOs som ankom med privatfly og en skokk livvakter, og sto i lunsjkø med Google-topper.

Før hun kom hjem med såpass mye inspirasjon at hun skapte sin egen nye stilling i Google Norge.

Etter 12 år i selskapet følte hun likevel etter hvert at gløden forsvant. Hun var blitt «fat and happy». Selv om hun fikk vondt i magen bare av tanken, forlot hun Google – helt uten en plan. Hun drakk kaffe med en haug folk den neste måneden, ble inspirert på ny av alt det spennende som skjedde i norsk næringsliv. Så sørget en prolaps i ryggen for operasjon og en Børsum helt ute av spill.

– Da kom jeg litt skeivt ut. Jeg hadde laget mitt eget selskap, «Siri Børsum helt på egen hånd», og det var akkurat det jeg følte. Den læringen ved å sitte og lese stillingsannonser var litt mer brutal enn jeg trodde, for når du leser dem så tenker du at «jeg kan jo ingenting», sier Børsum.

Jobbsøknadene hun sendte ut ble det ikke bruk for. Den nye jobben oppsøkte henne.

Siv Dolmen

Ikke bekymret for Huawei-anklager

Et nytt, globalt tech-selskap sto egentlig ikke på ønskelisten. Huawei fikk et høflig «takk, men nei takk», og måtte mase for å få lov til å fortelle henne mer om stillingen.

– Med en gang de begynte å snakke om det, ble jeg supergira. Det var snakk om å bygge et nytt mobilt globalt økosystem. Så tenkte jeg liksom, ser de for seg at lille meg skal få bygge min avdeling med base i Oslo? Et kinesisk selskap? Den oppgaven var så kul at den kunne jeg ikke si nei til.

At selskapet er i en mer eller mindre konstant motbakke, ser hun ikke mørkt på. Hun har tross alt vært salgssjef i Google, som har skremt vannet av norske medier i en årrekke ved å kapre annonsepengene deres. Skal noen kritisere Huawei for spionasje, tette bånd til det kinesiske regime, eller bidrag til forfølgelse av uigurer, må noen bevise det før Børsum lar seg skremme. Og det foreligger ingen dom, understreker hun.

– Tech-selskaper trenger å ha øyne på seg, det har man med Apple, med Google, Facebook, Amazon, og det skal man også ha på Huawei. Jeg tror enhver leder i et stort, internasjonalt selskap skal være klar over at det kan skje ting som ikke er ønskelig, man har ikke 100 prosent kontroll på alle ansatte til enhver tid. Men per i dag er jeg ikke bekymret, for det er klart, hvis jeg skulle se at Huawei ikke opprettholder lover og regler de skal følge i landene vi er i, vil jeg bruke min stemme for å sørge for at budskapet kommer frem, sier Børsum.

Av de vanskeligere oppgavene hun og selskapet har, er det å få formidlet skillet mellom selskapet Huawei og staten Kina.

– Det er det samme som at Equinor må forholde seg til at olje er en miljøutfordring. Hver dag tenker jeg det er vår jobb å vise at vi gjør det som er riktig og bruker teknologien for «the greater good». Det er viktig å være klar over at teknologien bare er så bra som vi passer på at den er.

