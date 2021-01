Foto: Siv Dolmen – Det var vondt. Jeg ble faktisk fysisk syk av det. Ole Robert Reitan måtte bli 20 år før han oppdaget at Rema-Reitan var blitt en greie. Siden den gang har han fått med seg flere oppturer - og gått solid på trynet.

– Jeg har seks og et halvt ... Syv minutter!

Ole Robert Reitan kommer feiende inn i den folketomme foajeen til Reitan Handel – sen fra et møte, har allerede dårlig tid til neste.

En eneste skjerm minner om at de aller fleste som jobber for den administrerende direktøren i Reitan Handel, ikke er på hjemmekontor. Måleren for daglige besøkende i konsernets matbutikker og kiosker viser allerede et sekssifret tall.

Oppdaget kjendisstatus i militæret

Den eldste Rema-Reitan-sønnen vokste opp sammen med Rema 1000, og var dørvakt da den aller første butikken åpnet i hjembyen Trondheim da han var 8 år. Allerede da hadde han butikkerfaring som flaskesorterer, papp-presser og melkekjøl-fyller i bestefarens butikk.

Men egentlig var det musiker han ville bli. Han var trommeslager i det «poppete trønderrock»-bandet Midland, og hadde en drøm om å bli popstjerne. Helt til han skjønte at han ikke var god nok.

– Jeg har jo vokst opp i butikken til bestefaren min, og vokst opp med min fars drøm om å bli storkjøpmann og vært med på reisen helt fra jeg var bittebitteliten. Så sakte, men sikkert skjønte jeg jo at hjertet lå i virksomheten, sier Reitan i ukens episode av E24s podkast Voksenpoeng.

Hør hele intervjuet der du vanligvis finner dine podkaster, eller i spilleren under.

Popkarrieren ble vraket til fordel for studier på Norges markedshøyskole, etter en tur i militæret. Det var først da han oppdaget at Rema-Reitan var i ferd med å befeste seg langt utenfor Trøndelags grenser.

– I Trondheim var det så mange store familier, store navn med lange tradisjoner. Vi var bare en ussel liten kjøpmannsfamilie med et par butikker. Det var mitt inntrykk helt til jeg dro i militæret. Jeg møtte en kar som gikk helt bananas da han skjønte at jeg var Reitan.

Han imiterer rekrutten: «Wooow!».

– Jeg var sånn, hva er så spesielt med det, for jeg var vant til å være anonym og liten og søt, hehe! Så det var først da at jeg skjønte at vi var i ferd med å bygge en bedrift som hadde litt størrelse, og som folk visste om, sier Reitan.

Ble syk av netthandelflopp

Han mener han aldri var noe skolelys, langt mindre analyse- og tallinteressert enn broren, Magnus Reitan, som i dag leder Reitan Kapital. Men på markedshøyskolen fant han sitt spor.

– Jeg hadde fantastisk glede av å studere, og plutselig gjorde jeg det veldig bra.

Med masser av selvtillit fra studiene, fikk han gyve løs på en slags gründerstilling i familiebedriften som 25-åring. Til tross for at de færreste nordmenn hadde tilgang på raskt internett i 1996, skulle Rema 1000 begynne med nettbutikk – «Rema hjem til deg». 130 mennesker ble ansatt, pengene rant ut.

– Det var en veldig god tanke, men det var i hvert fall tyve år for tidlig, sier Reitan som i dag er på eiersiden i Kolonial.no.

Rundt to år senere ble det kroken på døren, og han våknet til avisforsiden i Dagens Næringsliv: «Kjempefiasko for Reitan junior». 130 mennesker måtte sies opp på dagen.

– Det var vondt. Jeg ble faktisk fysisk syk av det.

Etter en «rotbløyte» på Lorry stakk 27-åringen til Spania, han måtte vekk. En uke senere lå ha på sykehus med brysthinnebetennelse.

– Jeg var jo bare helt forknytt. Det var en heftig opplevelse, men når jeg først kom til hektene var det en av de viktigste byggesteinene i mitt profesjonelle liv, sier Reitan.

Han lærte seg å ikke ta med seg tanker og bekymringer med i dusjen eller inn i natten.

– Hvordan håndterte familien det?

– Jeg tror faktisk jeg har mobbet meg selv mest. Når jeg putter inn masse selvironi, holder foredrag der jeg snakker om at jeg har norgeshistoriens dyreste utdanning i elektronisk handel, så avvæpner du alt det der. Det er et godt tips, sier Reitan med et smil.

Bestevenn: – Elendig håndverk

Det gikk ikke mye tid med på å surmule etter mageplasket. Daværende Rema-sjef Tom Kristiansen mente det var mye å si om fadesen, men en ting skulle unge Reitan ha: Han hadde evnet å skape oppmerksomhet rundt prosjektet.

Kristiansen mente Reitan var en utmerket markedsføringsmann, og burde bli markedssjef i Rema 1000. Far Odd Reitan var skeptisk.

– Det gikk veldig bra. Jeg brukte kort tid på å få bygget den posisjonen vi etter hvert fikk rundt «Det enkle er ofte det beste», som jeg fortsatt er veldig stolt av.

Med Reitan som markedssjef kom også rekken med reklamer som hørte til slagordet – mange husker kanskje best «Doffen har daua».

Det tok flere år før det smalt igjen – da var Reitan for lengst gått over i stillingen som administrerende direktør i Reitan Handel. I 2016 ville Rema ta et oppgjør med leverandørenes ulike innkjøpsbetingelser, fordi de mente konkurrenten fikk et for stort fortrinn. Resultatet ble «bestevennordningen» – for øvrig et navn som aldri var ment for offentligheten.

Det vakte oppsikt og sinne hos kundene. Folk snakket om boikott og gikk i fakkeltog for brusen Urge, som ville forsvinne fra Remas butikkhyller.

– Måten vi gikk frem i forhandlingene med leverandørene våre på og måten det ble oppfattet ... det var åpenbart i ettertid en fryktelig klønete kommunikasjonsjobb. Det var først og fremst min skyld, og elendig håndverk.

Reitan understreker at han mener Rema hadde sitt på det rene i det som var hele grunnlaget for konflikten.

– Jeg lærte at det ikke hjelper å ha rett hvis du ikke får rett. Det er ikke bestandig det går en rett linje mellom der du er og målet. Vi er jo trøndere, vi snakker rett fra levra. Men noen ganger er det uklokt, sier han.

«Fake it till you make it»

Reitan tror grunnen til at toppjobbene stort sett har gått trass ung alder skyldes dyktige kolleger, sparring med familien, interesse for ledelsesteori – men også at han har det som skal til for å lede.

Ifølge moren tok han barnehagestarten på strak arm – spaserte rett inn og proklamerte «Her er jeg!».

Han ler godt av den historien.

– Uffameg. Jeg er blitt mer måteholden med årene, kanskje. Men noen naturgitte forutsetninger må være til stede, tror jeg.

Likevel ville han kanskje ikke kastet sine egne barn ut på like dypt vann så raskt som han selv ble kastet inn i det. Reitan mener det er forskjell på å ta på seg litt mer ansvar enn man tror man er helt sikker på at man er klar for, og å gå «all inn» slik han selv gjorde.

– Men «fake it till you make it» er et ganske bra slagord. Det synes jeg alle unge skal gjøre – ta en utfordring som er litt større enn du er komfortabel med hele tiden, men ikke ta for store skritt.