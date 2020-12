Netthandel driver gründerbedrift mot nye høyder

Produktene fra Autostore i den vesle bygda Vats i Rogaland er etterspurt fra hele verden. Årets organisasjonsutvikler skal rigge milliardbedriften for videre vekst.

LAGERROBOTER: Mats Hovland Vikse (32) har ansvar for strategiutvikling markedsføring og it i vekstbedriften Autostore, som i fjor omsatte for 1750 millioner kroner. Det robotiserte lagersystemet fra Autostore er nå installert i 550 bedrifter i 32 land. – Vi har bare så vidt begynt på reisen, sier Mats Hovland Vikse. Vis mer byoutline Thomas Førde

Thomas Førde

HAUGESUND (E24): Siden Mats Hovland Vikse (32) ble ansatt for tre år siden, med ansvar for strategi og organisasjonsutvikling, har Autostore mer enn doblet antall medarbeidere fra 150 til 350.

Ved hovedkontoret i den lille bygda Vats har 120 personer sin arbeidsplass og selskapets omsetning var i fjor 1.750 millioner kroner.

Bedriften som utvikler og selger robotiserte lagerløsninger, er representert med salgskontor i Tyskland, England, Frankrike, Japan og Sør-Korea.

I USA ligger et litt større kontor med servicepersonell i tillegg til ansatte som driver markedsføring og salg. Teknisk utvikling skjer ved kontoret i Oslo og ved hovedkontoret i Vats, mens all produksjon foregår i Polen.

Den eventyrlige veksten på 50 prosent årlig de siste fem årene vil ifølge Hovland Vikse fortsette. Han legger til at i 2021 er planen å ansette 100 nye medarbeidere.

– Det er et privilegium å få lede strategiutviklingen i et spennende selskap, i et svært attraktivt marked, hvor det skjer så mye på kort tid, sier han.

– Min jobb består i å identifisere og gjennomføre initiativer for å drive vekst og utvikling. Sammen med mine medarbeidere må vi dessuten gjennomføre tiltak som en naturlig konsekvens av den veksten vi har oppnådd, sier «Årets organisasjonstalent». Han har ansvar for markedsføring, it og strategisk utvikling og sitter som en av i alt åtte medlemmer av Autostores ledergruppe.

Fri fra utdanning

Karrieren begynte litt uvanlig.

Etter fullført videregående skole i Haugesund, tok han seg ett år fri fra utdanning og fikk jobb som ordrebehandler på lager, først hos Solar Norge og deretter ved offshoreverftet til Aibel.

Han fulgte med til Hammerfest da Aibel mobiliserte en større prosjektorganisasjon, som skulle drive vedlikehold og modifikasjon ved det nye LNG-anlegget til Statoil på Melkøya.

Ved siden av jobben som materialkoordinator ved gassanlegget, gjennomførte han økonomistudier ved BI.

I 2010 ble det nedtrapping av Aibels aktivitet i Hammerfest og Hovland Vikse søkte nye utfordringer. Han fikk jobb som innkjøper hos Aker Solutions i Stavanger.

Til tross for en krevende arbeidshverdag, valgte han å fortsette med studier på si og gjennomførte en mastergrad i anvendt finans ved Universitet i Stavanger.

Fra jobb som business controller hos Aker i Stavanger, ble Hovland Vikse hentet til ny jobb med ansvar for strategisk analyse i et annet Aker-selskap, boreutstyrs-leverandøren MHWirth i Kristiansand.

Ledertalentene 2020, «årets organisasjonsutvikler» Mats Hovland Vikse, AutoStore Jan Helland Eide, Scatec Solar Karoline Høiby, If Øvrig på topp ti i kategorien, uprioritert rekkefølge: Henrik Aarstad (Yara)

Mats Sommerseth (ISS)

Annette Broch Mathisen Tvedt (Petrolia)

Andreas Engstrand (KPMG)

Christina Moe Gjerde (Voi)

Camilla Gjetvik (Boost ai)

Rolf Erik Tveten (BCG) Vis mer vg-expand-down

Diamanten slipes

– Mats var som en uslepen diamant, som bare måtte slipes litt før han ble helt super, sier hans overordnede fra tiden i Kristiansand, finansdirektør (CFO), Ole Falk-Hansen.

Han sier videre at Hovland Vikse hadde en utrolig reise og vokste svært mye med oppgavene.

– Han var flink til å jobbe, både sammen med andre og på egen hånd. Samtidig var han god til å kommunisere ut det han hadde funnet fram til, sier Falk-Hansen.

Han sier videre om sin tidligere medarbeider at han er analytisk sterk og rask til å forstå hvordan man skal angripe komplekse strukturer og omstillinger. Det var lett å gi han ansvar, han var til å stole på og flink til å lede andre i team, sier den tidligere finansdirektøren hos MHWirth.

Hovland Vikse kan bekrefte at tiden i Kristiansand ble en vanvittig god læretid.

– Jeg fikk arbeide under en svært god leder som var opptatt av å slippe til unge talenter.

Hovland Vikse forteller videre at i løpet av hans periode i MHWirth gikk selskapet gjennom krevende prosesser etter oljeprisfallet. Markedet for nytt boreutstyr forsvant nærmest over natten og antall ansatte måtte kuttes fra 4500 til 1500.

–Men vi måtte samtidig posisjonere oss til å ta del i oppgangen som ville komme.

Dette var tunge og krevende prosesser som jeg lærte mye av. Som ung medarbeider lærte jeg å ikke være redd for å involvere meg i slike prosesser. Mottoet i MHWirth var: Er du god nok, er du gammel nok og vil du nok er du på rett plass. De samme holdninger gjelder også i Autostore, sier Hovland Vikse, som nå rigger en organisasjon for vekst.

LOKAL KUNST: – Når vi vokser er det viktig å beholde kulturen i selskapet, entreprenørånden, som er selve driveren, sier Hovland Vikse, her omgitt av graffiti malt av lokale graffitikunstnere. Vis mer byoutline Thomas Førde

Beholde kulturen

– Hvilke utfordringer møter dere med rask vekst i selskapet?

– Det er viktig å beholde kulturen. Vi må beholde entreprenørånden, som er selve driveren i selskapet og i tillegg beholde åpenheten og de korte beslutningslinjene. Autostore har tradisjon for å se løsninger på problemer og vi har løst mange problem for andre.

Vi fokuserer på dette og har klart det bra hittil, sier strategisjefen, som legger til at det dessuten er viktig å holde oppmerksomheten på få områder om gangen.

– Iblant tar vi et skritt tilbake og ser hva vi egentlig vil, hva er målet, sørger for at alle vet hvor vi skal og at alle drar i same retning, sier organisasjonsutvikleren.

To ganger hver måned presenterer ledergruppen bedriftens status for alle sine ansatte. I et globalt selskap er det viktig å finne tidspunkt på døgnet som passer for alle, midt på dagen har vist seg å være en gyllen tid.

Bygda med oppfinnelser

Regnskyene henger tunge og grå over Vatsfjorden da vi besøkte denne unike gründerbygda i Vindafjord kommune. I tillegg til nedbørsrekorder er bygda blant annet kjent for et omstridt verftsanlegg som hugger utrangerte olje- og gassinstallasjoner. Men Vats er blitt aller mest kjent for de mange virksomhetene som har grodd fram etter at it-gründer Jakob Hatteland midt på 1970-tallet begynte med salg av datakomponenter fra låven, like ved der Autostore holder til i dag.

Et robotisert lagersystem ble utviklet i 1990 til eget bruk i den sterkt voksende grossistvirksomheten. Hattelands svoger Ingvar Hognaland var ledende oppfinner.

Første installasjon av et robotisert lagersystem hos en kunde skjedde i 2005 og i 2010 hadde Autostore gjennomført 10 installasjoner i tre land. I 2020 er 550 installasjoner levert til 32 land.

Veksten fortsetter

I mellomtiden har Autostore byttet eier to ganger. Nordens største oppkjøpsfond, EQT var eier fra 2016 til 2019, da det amerikanske oppkjøpsfondet THL tok over.

– Minst en gang i uken har jeg møte med eierne våre. De er veldig interesserte, engasjerte og støttende, sier Hovland Vikse, som de første årene i Autostore var på reisefot to til tre ganger i uken rundt i hele verden for å besøke eiere, kunder, partnere og medarbeidere. Autostores robotiserte lagersystem er nå i bruk hos industrielle kunder som Bosch, Lufthansa og ABB.

Den aller største veksten i etterspørsel regner Autostore-ledelsen vil komme fra firma som driver netthandel. De har i dag firma som Puma, XXL og Best Buy blant brukerne. Hovland Vikse ser et stort potensial for vekst blant annet i USA, hvor bare fem prosent av netthandelslagrene er robotiserte, mens 15 prosent har gjort det i Europa.

Opplæringssenter

Ved hovedkontoret i Vats ligger i tillegg til administrasjon og ulike støttefunksjoner også senteret for produktutvikling, testing av nye systemer og en opplæringsavdeling for kunder, partnere og brukere. Hit kommer folk fra hele verden for å sette seg inn i bruk og vedlikehold av moderne lagerholdssystemer.

Da pandemien slo til, ble det stopp i den ordinære driften i opplæringssenteret.

– Vi måtte legge om, lage flere presentasjonsvideoer og e-læringssystemer. Organisasjonen fikk vist at den er fleksibel, innovativ og endringsvillig, sier Hovland Vikse.

Ved siden av parallelle løp med utdannelse og rask yrkeskarriere har den unge lederen stiftet familie. Han bor i Haugesund sammen med kona Anett og to barn på åtte og fem år.

– Det er viktig for meg å kunne følge opp barna i fritidsaktiviteter som fotball, håndball eller dans. Jeg ønsker å være til stede mest mulig i deres hverdag. Jeg vil unngå å bli en «event-pappa».

Hverdagen sammen med familien gir også god og nødvendig balanse for meg til å kunne prestere over tid.

Samtidig prøver han best mulig å pleie vennskap, trener litt og spiller innimellom tennis sammen med gode kamerater.

Familien har hytte på Haukelifjell, som de benytter flittig både sommer og vinter.

Bakgrunnen for at han valgte å begynne i Autostore var at han ble kontaktet av noen han kjente i eierselskapet EQT. De anbefalte ham for Karl Johan Lier, administrerende direktør i Autostore. Hovland Vikse ble så invitert til Vats og ble der i to dager for å lære bedriften å kjenne.

Familien har hytte på Haukelifjell, som de benytter flittig. Her er Mats Hovland Vikse sammen med sønnen Mikkel og bror Eirik Finshus. Vis mer byoutline Foto: Privat

– Jeg likte selskapet, teknologien, vekstpotensialet og folkene som jobbet der. Dermed ble valget enkelt for en haugesunder som ønsket seg jobb nærmere hjemstedet.

–Mats er kjempeflink, har en solid hjerne, veldig stor arbeidskapasitet og er god til å jobbe i team, sier Lier.

– Vi så fort hans kapasitet og han er nå et svært viktig medlem i ledergruppen, sier Lier, som legger til at Hovland Vikse har ingen limit.

– Han kan drive det så langt han bare vil.

På spørsmål om hvilket mål prisvinneren selv har satt seg, svarer han slik:

– Mitt fokus er å ta Autostore videre, realisere mer av potensialet. Vi er fortsatt i en tidlig fase av reisen.

Derfor vant Mats Hovland Vikse fra AutoStore kategorien som «Årets organisasjonsutvikler»:

Juryens begrunnelse: Mats Hovland Vikse har siden han begynte som strategidirektør i 2017 vært helt avgjørende for den internasjonale ekspansjonen, og de siste årenes imponerende vekst, som AutoStore kan vise til. Selskapet ble Norges første «enhjørning» i 2019.

Veksten og den globale skaleringen har skjedd samtidig som man har beholdt en nordisk forretningsmodell der ansatte settes høyt. Mats har vært med å utvikle organisasjonen internasjonalt, med tilstedeværelse i flere store markeder.

Han ble tidlig leder – og kombinerer ydmyk tilnærming med det å stille spørsmål og utfordre. Han greier å få mennesker med seg ved å skaffe seg oversikt, forstå kunden, definere felles mål og handle på analytisk innsikt.