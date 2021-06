NTB De fleste som starter flyselskap i Norge, braklander. Nå mener Erik G. Braathen det er kommet en hundreårsbølge som gir grunnlag for et unntak. Selv om han ikke liker å fly selv.

Hans nye flyselskap er klar for takeoff. Selv liker ikke milliardæren å fly

Én gang har han vært involvert i en konkurs. – Det var ikke noe morsomt. Men man går ikke gjennom livet uten nedturer.

Pål Vegard Hagesæther - Aftenposten

Tor Stenersen (foto - Aftenposten)

Det koker ikke akkurat i Flyrs lokaler i Oslo sentrum. Noen få ansatte sitter spredt utover to etasjer. På et møterom diskuterer en kvartett regneark på en storskjerm. Ellers er det tomt. Hvem skulle trodd at dette var Norges nyeste flyselskap, bare noen uker før takeoff?

– Det er vanskelig å starte et flyselskap i utgangspunktet – om man ikke også skal gjøre det på Teams, sier grunnlegger Erik G. Braathen.

På 90-tallet ledet han familieselskapet Braathens Safe. Nå har han gjort comeback som 65-åring etter å ha syslet mest med egne investeringer i noen tiår. Braathen har installert seg på et møterom, uformelt kledd i jeans og boots. På bordet står et beger med rosa kaldgrøt, som han ikke spiser opp.

– Nå er tiden hvor alt skal komme sammen. Ansettelser, opplæring, operativt sertifikat, levering av fly og tekniske systemer. Det er ganske mye i potten, sier Braathen og gjør noen notater med blyant på en blokk.

– Hva er du mest redd for at skal gå galt?

– Den første testen er om salgssystemet virker. Og det er masse små detaljer.

Erik G. Braathen (65) Hvem: Utdannet siviløkonom fra USA. Tidligere adm.dir. i flyselskapet Braathens Safe. Siden investor blant annet gjennom selskapene Ojada og Sayonara. Gift med Ingeborg Werring, fem voksne barn. Bosatt på Snarøya. Hva: Nå gründer, styreleder og aksjonær i det nye flyselskapet Flyr. Hvorfor: Flyr skal på vingene 30. juni. Vis mer vg-expand-down

Overoptimistiske gründere

Ser man på historien, er statistikken dyster. Gang på gang har overoptimistiske gründere forsøkt å starte nye flyselskaper i Norge de siste tiårene (se egen oversikt nederst i artikkelen). Gang på gang har de mislykkes. Bransjen er beryktet for små marginer og uforutsette hendelser. Selv økonomisk solide Wizz Air valgte i mai å gi opp sin norgessatsing etter bare et drøyt halvår.

Norwegian har vært den eneste suksesshistorien i nyere tid, men nå er også det selskapet redusert til en skygge av hva det var.

Så hvorfor skal Flyr klare seg?