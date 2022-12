Da han mistet jobben i oljebransjen, dro Henrik Kristiansen til Italia for å lære å lage pizza. Nå selger han pizza for fem millioner i året fra en kontainer i Kristiansand.

Et lite stykke Italia på 15 kvadrat

– Det mangler en meter her for at tre personer kan jobbe effektivt sammen. Men for én person er det optimalt, sier Henrik Kristiansen.