Kevin (36) bygget karriere i New York: – Som å være med i en film

Ledertalentet Kevin Sharma bygget både karriere og familie i New York. Nå har han flyttet hjem til Norge, og forteller om forskjellene mellom norsk og amerikansk arbeidsliv.

TOPPLISTEN: I 2019 var Kevin Sharma på listen over Norges største ledertalenter innen finans og økonomi.

Kevin Sharma var i 2019 på listen over Norges største ledertalenter innen finans og økonomi. Han var da leder for internrevisjonen til DNB i Nord-Amerika, en stilling han fikk som 31-åring og som innebar at han og kona flyttet til New York.

Nå har de flyttet hjem, og Sharma er nå direktør i rådgivningsselskapet BDO, der han er ansvarlig for rådgivning innen økonomisk kriminalitet og etterlevelse etterlevelseOppsummert kan man si at /EtterlevelseCompliance omfavner alle aktiviteter som gjennomføres i en organisasjon for å sørge for at den opptrer i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og eventuelle andre bestemmelser og/eller interne retningslinjer..

Kjenner du et ledertalent under 35 år? Nå kan du sende inn ditt tips til E24s Ledertalentene her – frist 17. august!

TILBAKE I NORGE: Etter fire år i New York, har Kevin Sharma flyttet tilbake til Norge.

Konkurransepreget kultur

Sharma uttrykker at han hadde en fin opplevelse med å bo i New York, og at han og familien sitter igjen med mange gode minner. Han og kona fikk etter hvert to små barn i storbyen.

– Vi levde på en måte drømmen der vi bodde midt på Manhattan, det er jo litt som å være med i en film. Samtidig utviklet jeg meg sterkt, både faglig og personlig.

Han la likevel merke til noen forskjeller på det å være leder på et kontor i New York i forhold til Oslo.

– I New York er det en litt mer konkurransepreget kultur og individualister som liker å vise seg tydeligere frem. Men det er større konkurranse om de samme jobbene. I USA kan man få sparken på dagen om en ikke leverer til forventningene. Klart dette påvirker arbeidskulturen over tid.

KONKURRANSE: Kevin Sharma la merke til at det var en mer konkurransepreget kultur i New York enn det han var vant til.

Sharma måtte tilpasse seg den amerikanske kulturen, men han understreker at han bevisst prøvde å implementere mer av den norske lederstilen han selv foretrekker.

– Jeg kommer jo fra Norge, og som leder var det viktig for meg å engasjere og motivere til kollektiv måloppnåelse og samarbeid.

Han legger likevel trykk på at arbeidslivet i USA ser ut til å endre seg med de yngre generasjonene.

– De nye generasjonene har ikke like mye erfaring med den eksisterende kulturen i USA, så mitt inntrykk er at de har forventninger om en arbeidskultur som ligner den vi har i Norge.

Tilbake til Norge

Etter at barna til Sharma ble født, bestemte han og kona seg for å flytte tilbake til Norge i januar 2022.

– Vi ville være nærme familie og venner. Min kone la sin karriere på vent for å bli med meg til New York, og det var derfor viktig for meg å støtte henne når hun ville begynne å jobbe igjen.

De ønsket også at barna skulle vokse opp i Norge.

Det var en krevende periode å tilpasse seg det norske samfunnet og systemet igjen for Sharma og familien.

Å TILPASSE SEG NORGE IGJEN: Sharma og familien syntes det var krevende det første året å tilpasse seg Norge igjen.

– Jeg tenkte jo «vi skal jo flytte hjem», men det tok oss et år før vi var tilpasset Norge igjen.

Det var særlig små hverdagslige ting som var utfordrende å forholde seg til.

– I New York kunne vi bestille alt på Amazon, noe som gjør ting veldig enkelt. Og vi var en kort spasertur unna de beste spisestedene, museene og butikkene i verden.

Særlig den eldste datteren på tre år merket forskjellene fra New York til Norge.

– Hun hadde ikke lyst til å kjøre bil i starten. Vi hadde ikke bil i New York, så hun var jo vant til å gå hele tiden. Det var nok litt rart å flytte fra en verdensmetropol til lille Norge.