Stordalens karrieretips: – Ville valgt annerledes i dag

Petter Stordalen startet som jordbærselger og er i dag Norges tiende rikeste. Her deler han sine beste karrieretips.

RÅD TIL UNGE: Hotelleier og investor Petter Stordalen advarer mot å bli for opptatt av lønn og tittel.

– Slutt oftere.

Rådet kommer fra hotelleier og investor Petter Stordalen (60) i en post på LinkedIn tidligere i år, der han deler sine beste karrieretips. Til E24 utdyper han rådene sine.

Ikke følg andres drøm

Stordalens første karrieretips er at folk skal følge sin egen drøm.

– Ikke følg drømmen til moren og faren din eller omgivelsene dine, skriver han på LinkedIn.

Selv tjente Stordalen sine første penger da han som 12-åring solgte jordbær på torget i Porsgrunn.

Siden jobbet han i farens butikk, og som 24-åring ble han senterleder for kjøpesenteret City Syd i Trondheim.

HOTELLKONGEN: Petter Stordalen dagen før åpningen av hotellet Sommerro i Oslo høsten 2022.

I dag er Stordalen Norges tiende rikeste person med en formue på 28 milliarder kroner, ifølge Kapital. Han er gründer og eier av Strawberry Group, som blant annet består av hotellkjeden Strawberry (tidligere Nordic Choice Hotels).

Finn deg en god sjef

Til de som kommer rett fra studiene og er helt i starten av karrieren, advarer han mot å bli for opptatt av lønn og tittel. Arbeidsoppgavene og mulighetene du får i jobben, er av mye større betydning.

Dessuten mener han det er viktig hva slags leder du har.

– En god sjef kan være avgjørende for om en jobb er bra, skriver han til E24.

God arbeidskultur og gode muligheter på arbeidsplassen kommer ifølge Stordalen oftest av at sjefen er god. Og hvis trivselen er god, yter du maks og mulighetene for å nå langt øker.

GOD ARBEIDSKULTUR: Hva slags sjef man har er mye viktigere enn lønn og tittel, ifølge Stordalen.

– Hva slags ledere bør man se etter for å få det bra på jobben?

– Det finnes ikke én oppskrift på hva som kjennetegner en god leder. Men min erfaring er at de beste lederne er de som har tillit til sine ansatte, skriver Stordalen.

Slutt, hvis du ikke trives

Når Stordalen anbefaler folk å slutte oftere, handler det om å ikke bli for lenge i en utdanning eller jobb man ikke trives med. Til E24 utdyper han hva han mener:

– Dersom du av ulike grunner ikke i trives i jobben din, er det bedre å finne på noe annet.

Han peker på hvor mange timer vi bruker på jobb i løpet av en uke, og at det derfor er viktig å kunne starte uken med å ha lyst til å gå på jobb. Det er der hans velkjente motto «Endelig mandag!» kommer fra.

– Ikke tro din egen hype

Milliardæren tar også til orde for en dose ydmykhet:

– En fallgruve er når du begynner å tro på din egen hype. Dette handler ikke om å følge janteloven, men om at det alltid finnes folk du kan lære noe av og som kan ting du ikke kan.

– Har det hendt at du har gått i den fellen selv?

– Er det en person som har gjort mange feil her i livet, er det meg, skriver han og legger til:

– Jeg tror ikke du finner en eneste person som går gjennom livet eller yrkeslivet uten å gå på noen smeller og gjøre feilsteg.

LYTTER: – Det finnes alltid folk du kan lære noe av og som kan ting du ikke kan, sier Stordalen.

Han forklarer hva han mener med «å tro på sin egen hype»:

– Dette handler mer om å bli seg selv nok - og ikke se at de rundt deg kan andre ting enn du kan.

– Brutalt ærlige barn

– Med den suksessen du har hatt, hvordan passer du selv på å holde beina på jorden og fortsatt lytte til andre?

– I Nordic Choice (nå Strawberry red.anm.) jobber det mennesker som kan uendelig mange ting jeg på ingen måte kan. Det er stadig diskusjoner og temaer jeg må holde meg langt unna å mene noe om fordi jeg ikke kan noe om dem, sier han og legger til:

– I tillegg har jeg tre barn som kan være ganske brutalt ærlige med faren sin om jeg står i fare for å lette fra jorden.

DE NÆRMESTE: Petter Stordalen sammen med datteren Emilie Stordalen, en av de som bidrar til å holde beina på jorden.

– Ville valgt annerledes

Stordalen har ett års utdannelse fra Norsk Kjøpmannsinstitutt, ett år på Varehandelens høyskole og ett år på Norges Markedsføringshøyskole.

– Jeg tok aldri selv noen lang utdannelse, skriver han på LinkedIn, og legger til:

– Når jeg ser hva barna mine har fått ut av sine utdannelsesløp, tror jeg nok at jeg ville valgt annerledes i dag.