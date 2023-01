Gruer du deg til jobb etter juleferien? Ta følelsen på alvor, sier eksperten.

Det er dessverre mange som ikke trives på jobb og gjerne skulle ha gjort noe annet. Hvis arbeidsoppgavene blir kjedelige og repeterende, man opplever å ikke bli verdsatt, ser at kolleger får opprykk og oppgaver man gjerne skulle ha hatt selv, eller at man stadig lar seg irritere over kolleger, er det lett å forstå at man ikke trives. Ofte er det slik at endringer er noe man som arbeidstager må oppsøke selv. Det er ikke alltid slik at det å bytte jobb er eneste løsning.