Thora Helene Støren (33) kjenner på «produktivitetsangst». Her er åtte tips for å bygge tillit på hjemmekontoret.

– Tillit tar lang tid å bygge opp og to minutter å rive ned, sier forsker. Han gir deg åtte råd for tillit på hjemmekontoret.

– Jeg er nok litt ekstra aktiv i felleschattene når jeg har hjemmekontor for å vise at jeg er her.