ASKELADDEN: Martin Schütt forteller om en skapertrang som har vært der siden han var liten gutt. Nå er han sentral i selskapet Askeladden.

Martin «Askeladd»

Å tjene penger og ha det gøy, er Martin Schütts motto. Så langt har Askeladden-partneren lyktes godt med det.

Lasse Lønnebotn



Publisert: Oppdatert: 4. juli 2020 10:29 , Publisert: 4. juli 2020 10:09

Karrieren var egentlig i boks. Martin Schütt hadde kommet seg gjennom fem års studier på handelshøyskolen i Bergen og fått drømmejobben i konsulentselskapet McKinsey.

Hva mer kunne en ung siviløkonom ønske seg?

Men en sensommerdag i 2016 hadde han en samtale med tidligere McKinsey-kollega Karl-Axel Bauer. Bauer hadde investert i frisørkjeden Cutters, og fortalte at potensialet i andre bransjer var enormt.

Suksessen med Cutters viste at alt var mulig.

– Der og da ble ideen om Askeladden skapt, sier Schütt (30).

Nå sitter han ute i sola på Restaurant Lorry i Oslo i solbriller og T-skjorte.

– Like etter bestemte jeg meg for å si opp jobben. Tiden i McKinsey var fantastisk lærerik, men siden jeg var liten hadde jeg drevet med mine egne ting, startet nettbutikker og hatt en gründer i meg. Nå var muligheten kommet for å realisere drømmen i større skala.

Få måneder senere stiftet Schütt, Bauer og fire andre selskapet Askeladden & Co., som starter selskaper og som fungerer som idéfabrikk, inkubator og investor.

Siden har de toget inn i en rekke bransjer: Dr. Dropin er blitt større enn Volvat og Aleris, Squeeze har tusenvis av medlemmer som aldri før har besøkt et massasjeinstitutt.

Og Cutters er Norges største frisørkjede.

Resten av livet

Og det er bare starten.

Flere selskaper er på vei, nye bransjer skal utfordres.

For Schütt er det starten på et nytt eventyr.

– Nå skal jeg jobbe i Askeladden resten av livet, sier han.

De var seks personer da han var med å starte Askeladden. Nå, tre og et halvt år senere, er de mer enn 50 ansatte.

Utviklingen har ikke gått upåaktet hen, og i 2019 var Schütt blant topp ti i E24s kåring av årets ledertalenter.

Nå er han hentet inn som nytt medlem av juryen som skal kåre Ledertalentene 2020.

– Det er fantastisk å få muligheten til å kaste lys over unge, flinke folk. I Askeladden ser vi hele tiden etter nye talenter, og i kåringen ser vi etter mye av det samme, sier han.

NY I JURYEN: Han var blant de premierte topp ti i Ledertalentene 2019 - i 2020 sitter han i juryen.

– Hva ser du etter i et ledertalent?

– Det er fire kvaliteter: Du må ha drive, energi og evnen til ikke å ta et nei for et nei. Du må være ambisiøs og visjonær, og ha et ønske om å bygge noe. Du må ha kommersiell forståelse og vite hvordan et selskap fungerer. Og du må ha gode menneskelige egenskaper, som evnen til å skape tillit, lytte og samarbeide.

– Hva er din lederfilosofi?

– Alle må finne sin måte å være leder på. Ikke alle er gode til å snakke i forsamlinger eller jobbe med tall og strategi, men finn dine styrker. For meg handler det om å få fram engasjementet hos folk, og hjelpe hver og en til å få ut sitt potensial.

Tre kriterier

«Vi muliggjør suksess for våre mennesker ved å bygge Europas fremste gründerbedrifter», står det på Askeladdens nettsider.

Målt etter de tre siste årene, er det mer enn tomme ord.

Cutters har snart 100 frisørsalonger, 400 ansatte og en estimert verdi på rundt 400 millioner kroner.

Legetjenesten Dr. Dropin har firedoblet omsetningen siden oppstarten i 2017 og er verdsatt til rundt 300 millioner, mens Squeeze og begravelsesbyrået Verd har tatt solide jafs i sine bransjer.

I tillegg har Askeladden startet eventbyrået Paint´n Sip, hudpleiekonseptet

Olio, tannhelsetjensten Blid og Digg Pizza.

Det er tre kriterier som må oppfylles for at Askeladden skal starte et selskap, sier Schütt:

Det må eksistere en etablert etterspørsel på over én milliard kroner i Norge.

Det må være konkurrenter som er mulig å slå, gjerne i fragmenterte markeder de de kan gjøre det lettere for kundene.

Det må være mulig å vokse fort uten behov for mye kapital, med håndterbar regulering og muligheter for å finne næringslokaler.

– Disse kriteriene er bransjeagnostiske, det vil si at de gjelder uavhengig av bransje, sier Schütt.

Noe av Askeladdens suksess, mener Schütt, er at de har satset på servering og tjenester, ikke varer.

– Nå bruker nordmenn mer penger på tjenester enn varer. Og mens aktørene i varehandelen er store og dominerende, har tjenestenæringen mikrospillere i et hyperfragmentert marked.

Derfor er det mer spennende å satse på tjenester og servering.

Han smiler.

– Vi er så heldige at vi kan velge idretten vår, og da velger vi den med dårligst spillere. Da får vi ikke bare vår del av markedet, men øker også markedets størrelse. Se på Squeeze: Når vi gjør det lettere og mer tilgjengelig å få profesjonell massasje, tar kundene mer massasje enn de ellers ville gjort.

– En nytelse å utfordre

Han innrømmer det gladelig: Det er en nytelse å utfordre de etablerte aktørene.

Og når Askeladden skal starte et konkurrerende selskap, gjør de det på en annen måte enn andre.

– Vi rekrutterer aldri bransjefolk når vi skal starte et nytt selskap. Vi vil ikke ha en tannlege til å lede Blid eller en massør til å lede Squeeze. Selvsagt skal alle som jobber der være fagfolk, men de daglige lederne skal komme utenfra.

FORLOT DRØMMEJOBBEN: Han gikk til McKinsey fordi det var drømmejobben - men sluttet etter relativ kort tid, for å følge sin egen drøm.

– Hvorfor det?

– Fordi bransjefolk snakker om alt som ikke vil funke med et nytt konsept. Mens når vi henter inn folk utenfra, får vi friske ideer og ny kunnskap. De tenker utenfor den berømte boksen, fordi de ikke vet hvordan boksen ser ut en gang.

Og seks måneder etter oppstart, når de nye ideene viser seg å funke kjempebra, sier alle: «Det var jo åpenbart. Hvorfor har ingen tenkt på det før?»

– Hvordan måler du suksess for din egen del?

– Målet er å tjene penger og ha det gøy.

Han smiler, før han er rask til å presisere:

– Så er det en del underpunkter: Det er viktig at menneskene du jobber med har det bra, at alle utvikler seg, at vi har et sosialt engasjement og vet hva vi kan bli bedre på. Flere aktører vil dukke opp den neste tiden, innen ulike bransjer. Snart kommer et bowlingkonsept og trolig noe innen B2B (business-to-business)-tjenester.

Schütt er overbevist om at enklere regnskapstjenester for små bedrifter vil slå an, for eksempel.

– I McKinsey fikk jeg en aha-opplevelse da jeg så hvor tungrodde store selskaper er. Mens i Askeladden er det deilig å bygge et system som skaper noe fort, uten barrierer eller lange prosesser. Det er bare å kjøre på.

Skapertrang

Han vokste opp på Nøtterøy, med en lillebror, en mor som var jordmor og far med jobb i Telenor.

Han visste aldri hva han ville bli som stor, bare at han hadde en skapertrang.

Han brukte mye tid ved sløydbenken hos morfar, der han laget egne ting.

Og i 12-årsalderen begynte forretningsmannen i ham å spire.

Alt som kunne lages eller repareres, kunne selges. Både gamle mobiltelefoner og pc’er. Han var en hyppig bruker på Finn.no.

Selv da han begynte på Norges Handelshøyskole visste han ikke hvor han skulle ende.

Han brukte mer tid på studentforeninger og gründerprosjekter, og ikke like mye tid på lesesalen.

Da han etter studiene fikk jobb i McKinsey, føltes det likevel som drømmen.

McKinsey var jo ett av selskapene alle studentene hadde snakket om i disse årene.

Men det var en annen drøm han bar på.

Så da eks-kollegaen fortalte om sine tanker sommeren 2016, var han solgt.

Han har aldri angret på at han satset på det ukjente.

KNAR SUKSESS: Massasjeselskapet Squeeze er blant de nye satsningene i Askeladden & Co., som nærmest masseproduserer nystartede selskaper klare til å utfordre det bestående.

– Jeg har aldri hatt det så gøy på jobb som nå. Jeg har den samme drivkraften som 12-åringen i meg. Den magien i å få en forretningsmodell til å balansere i pluss og se at det funker. Det er som å se et kunstverk!

Han får et alvorlig blikk.

– Men vi har laget oss en policy i Askeladden: Denne jobben handler ikke om å legge ned flest timer, som du må som analytiker i en investeringsbank eller i McKinsey. Vi jobber mye, men det er ikke noe stress.

Han smiler.

– Dette må være gøy. Hvis ikke er det ingen som gidder å holde på særlig lenge.