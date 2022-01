Meglerreklame vekker reaksjoner: – Jeg trodde først det var en parodi

Nordvik kåret både sine «beste» og «beste kvinnelige» eiendomsmeglere i en avisreklame. Det har fått flere til å reagere. – Ser dette har kommet feil ut, sier meglerkjeden.

Reklamen til Nordvik hadde én helside med «Våre beste eiendomsmeglere» og « Våre beste kvinnelige eiendomsmeglere». Vis mer

Lørdag reklamerte eiendomsmeglerfirmaet Nordvik over flere sider i papiravisen til Dagens Næringsliv.

På den ene siden var firmaets «beste eiendomsmeglere» avbildet, mens på den andre siden var det bildet av firmaets «beste kvinnelige eiendomsmeglere».

Det fikk flere til reagere i sosiale medier.

– Jeg trodde først det var en parodi. Det virket så tullete, sier Anna Knudsen.

Anna Knudsen, gründer og sjef i AW Magazine Vis mer

Hun er gründer og sjef i AW Magazine, et businessmagasin som setter kvinner og mangfold i fokus.

– Skal du først kåre beste kvinne, må du også kåre beste mann. Spesielt i en relativt likestilt bransje, sier hun.

Knudsen stusser over hva som var hensikten med kåringen i reklamen.

– Det gir lite mening å skulle skille på kjønn. Det er nok ment godt, men i sin beste intensjon slo denne litt feil ut, sier Knudsen.

Sammenlignes med «grønnvasking»

En annen som reagerer er Maria de Perlinghi. Hun er partner i investeringsselskapet Norselab og har jobbet med kommunikasjon i 15 år.

– Jeg synes det er overraskende at betydelige aktører ikke er bedre påskrudd samfunnsdebatten og tidsånden, sier Perlinghi, som mener tiden for å lage egne klasser for kvinner er forbi.

Maria de Perlinghi, partner i Norselab Vis mer

– Det er som kvotering, hvor man ikke vil bli ansatt som kvinne, men fordi man er best i jobben.

Hun sammenligner reklamen med forsøk på «grønnvasking».

– Det skinner veldig gjennom når noen prøver å vise seg som en fremoverlent aktør innen et felt, men så har man kanskje ikke så mye holdepunkt for å ta et standpunkt. Jeg skulle gjerne sett konkrete tiltak for likestilling i selskapet, sier Perlinghi.

Hun advarer om at hvis man skal gå ut og ta en offentlig posisjon, så må man ha faste ting å vise til.

– Når det ikke kommer frem, så tror jeg reaksjonene blir såpass sterke som på denne reklamen. Det kan godt være gode intensjoner, men det viser en gjennomgående mangel på forståelse av hvordan problematikken blir oppfattet blant folk flest, sier Perlinghi.

– Har kommet feil ut

Selskapet opplyser at alle annonsene med kåringer er utelukkende gjort med bakgrunn i antall solgte boliger.

– Med denne kampanjen ønsket vi å vise frem de dyktige eiendomsmeglerne våre, som vi er veldig stolte av. Vi hadde også et ønske om å løfte frem de kvinnelige eiendomsmeglerne spesielt, da vi vet at disse er underrepresentert i bransjen, sier kommunikasjons- og HR-direktør Tom André Aas i Nordvik.

Tom André Aas, kommunikasjons- og HR-direktør i Nordvik Vis mer

– Vi hadde de beste intensjoner med denne kampanjen, men vi ser at dette har kommet feil ut, og det er vi lei oss for, sier Aas.

– Langt fra alene

– Dette er god vilje og dårlig gjennomføringsevne.

Slik vurderer førstelektor Karl-Fredrik Tangen ved Institutt for markedsføring på Høyskolen Kristiania.

Tangen mener Nordviks reklame er symptomatisk for en kultur i næringslivet som handler om at aktører gjerne vil skape bilder av at man er med i en utvikling, for eksempel innen likestilling, mangfold eller det grønne skiftet.

Karl-Fredrik Tangen Vis mer

– Jeg synes det er urimelig å kritisere Nordvik for sterkt for dette. De er langt fra alene. Du ser hele tiden at det kaves litt i hvordan de skal få frem at deres verden har blitt mer sånn som omverden ønsker seg, sier Tangen.

Han mener Nordviks reklame gir et godt innblikk i tingenes egentlige tilstand:

– Det viser på et vis kvinnenes litt underordnede stilling. Jeg vil tro det gjenspeiler lønnshierarkiene – det vil være mange menn blant de 50 best lønnede, sier Tangen.

– Eiendomsmeglerbransjen er underlagt et system hvor de er styrt av provisjon og hurtighet. Den logikken sitter dypere i eiendomsmeglerkulturen enn likestillingstenkningen, sier han.

Støtter egen kategori for kvinner

– Jeg synes det er et fint tiltak å ha en egen liste over de beste kvinnene. Da kan de som er opptatt av å investere i kvinner, som meg, lett finne fram til disse, sier Kimiya Sajjadi.

Kimiya Sajjadi Vis mer

Hun jobber til daglig med mangfold som konsulent i Big Enough Global.

– Ved første øyekast holdt jeg på å ha en negativ reaksjon, sier hun.

– Men måtte minne meg selv på at i arbeidet med mangfold og inkludering er det ikke en fasit på hva som er «rett» og «galt» tiltak. Jeg tenker det viktigste er om de ansatte internt føler seg komfortabel med det og om tiltaket bidrar til økt salg for kvinnene, sier Sajjadi.

Nysgjerrig på hva som ligger bak

– Jeg reagerte først og fremst med nysgjerrighet på hvilke vurderinger som er gjort i forkant av at annonsen ble publisert. Jeg vil tro at en fire siders annonse i DN har blitt vurdert og godkjent gjennom flere ledd før den ble besluttet klar for publisering, sier Line Drolsum, som ikke betviler at selve intensjonen bak reklamen var god.

Hun har selv lang fartstid innen markedsføring og kommunikasjon og jobber nå som byråleder og strategisk rådgiver i Digitalfeet.

Line Drolsum, byråleder og strategisk rådgiver i Digitalfeet Vis mer

– Dette er faget mitt, og der hvor jeg har jobbet kan jeg ikke se for meg at dette hadde sluppet gjennom, sier Drolsum.

Hun sier videre at Norviks intensjon sikkert var å formidle at de bryr seg om mangfold og likestilling – og muligens at de har gjort noen grep. Men på grunn av måten dette blir kommunisert i annonsen, blir inntrykket faktisk det motsatte.

Hun drar en parallell tilbake til 2012, da Spellemannprisen droppet å kåre «årets mannlige artist» og «årets kvinnelige artist» hver for seg. Nå går prisen kun til «årets spellemann», uavhengig av kjønn.

– Det er litt intetsigende å dele opp etter kjønn innenfor et område hvor kjønn ikke betyr noen ting. Du må ikke ha «store muskler eller testosteron» for å være en god megler. Da er det kanskje velment, men feilslått, å tro at dette er god kommunikasjon i 2022, sier hun.

– Jeg mener det er viktig å komme med en tilbakemelding når noe er såpass umusikalsk. Og her synes jeg at noe som sikkert var velment, ble kommunisert på helt feil måte, sier Drolsum.