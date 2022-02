Jobber selv med å bekjempe netthets: – Ubehagelig å bli forsøkt sjekket opp på LinkedIn

Da Mia Landsem tok opp sjekkeforsøk og seksuell trakassering på LinkedIn, eksploderte kommentarfeltet. Netthets kan skremme kvinner fra å delta i samfunnsdebatten, mener forsker.

– Det er litt absurd. Jeg jobber mot seksuell trakassering på nett, og så sender folk sånne innpåslitne meldinger til meg, sier datasikkerhetsekspert Mia Landsem. Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg synes det er ubehagelig å bli forsøkt sjekket opp på LinkedIn.

Det sier datasikkerhetsekspert Mia Landsem (24).

– LinkedIn er ikke Tinder, sier hun.

Da hun i et innlegg på foretningsnettverket LinkedIn skrev at hun ville ha seg frabedt dating-forespørsler der, eksploderte kommentarfeltet.

Innlegget har i skrivende stund fått over 180 kommentarer og nesten 1.500 reaksjoner i form av likes, applaus eller andre emojier.

Landsem sier det hovedsaklig er menn som tar kontakt.

– Noen av dem mye eldre enn meg, og de sier de vil møte meg for å «bli kjent», og fortsetter å mase, selv om jeg sier nei.

Nettstedet Kom 24 skrev om Landsems opplevelser først.

Da Landsem tok opp påtrengende henvendelser på LinkedIn, fikk hun et ras av reaksjoner. Vis mer

Angriper utseende

– Mange kvinner sier de er glade for at noen tør å si dette høyt. De synes det er vanskelig å ta opp dette, men kjenner seg igjen i å måtte blokkere folk som sender dem ubehagelige meldinger, sier hun til E24.

Men tross mye støtte, Landsem forteller også om et høyt antall negative reaksjoner.

Mange gikk direkte til angrep på henne som person.

– Det dukket opp masse hatefulle kommentarer, stort sett fra menn. Noen angriper min faglige kompetanse, og skriver ting som at den eneste grunnen til at jeg har fått den jobben jeg har er at jeg er dame.

Andre kritiserte utseende hennes, eller mente hun burde ta sjekkeforsøkene som et kompliment, sier hun.

– Hva gjør disse kommentarene med deg?

– Av og til får jeg lyst til å trekke meg helt unna nettet og bare slette alle kontoer, sier hun.

– Av og til får jeg lyst til å trekke meg helt unna, sier Mia Landsem. Vis mer

Innpåslitne meldinger

Landsem jobber i Orange Cyberdefense med å teste IT-sikkerheten i bedrifter. På fritiden hjelper hun folk som opplever at private bilder er blitt spredt på nett.

Hun er også et kjent ansikt for mange fordi hun har engasjert seg i debatter om ufrivillig bildedeling, seksuell trakassering på nett og skrevet barne- og ungdomsboken «Trygg på nett».

– Det er litt absurd. Jeg jobber mot seksuell trakassering på nett, og så sender folk sånne innpåslitne meldinger til meg, sier hun.

Landsem bruker LinkedIn til fag og jobb. Hun deler foredrag hun har holdt, faglige utmerkelser, innlegg om jobben sin og skriver om saker hun er opptatt av, som sikkerhet på nett, likestilling og seksuell trakassering.

Med nærmere 1.000 forbindelser og over 2.000 følgere på LinkedIn har innleggene hennes etter hvert fått stor spredning. Den ubehagelige bivirkningen er de påtrengende meldingene hun forteller at hun stadig mottar.

Netthets og seksuell trakassering Om lag 18 prosent av den norske befolkningen har opplevd å få nedsettende kommentarer på nett, 10 prosent har fått hatefulle ytringer og 4 prosent konkrete trusler (Institutt for samfunnsforskning, 2019). Seksuell trakassering er «Uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom» (Arbeidstilsynet). Ifølge Levekårsundersøkelsen til SSB fra 2020 har om lag åtte prosent av norske kvinner opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller lignende i jobbsammenheng, månedlig el. mer. Vis mer

Vis mer

– LinkedIn er ikke Tinder

Landsem presiserer at det ikke er henvendelser om jobbmuligheter eller profesjonelt samarbeid hun klager på. Problemet er de som ber om en date og blir fornærmet eller ikke gir seg når de blir avvist.

– LinkedIn er ikke Tinder, jeg er ikke interessert i datingforespørsler der, sier hun.

Men slike private meldinger dukker opp hos henne på LinkedIn minst en gang i måneden. Hun har nå en lang liste med folk hun har blokkert.

Ifølge Landsem er mange av dem som kontakter henne menn som jobber i samme bransje. Det gjør det ekstra vanskelig.

– Jeg får litt noia. Når det er noen som jobber i samme bransje som meg, og har en relasjon til arbeidsplassen min, er det ekstra vanskelig å si tydelig ifra at dette ikke er greit, sier hun.

Forsker: Kvinner angripes personlig

– Kvinner mottar hets på nett som er mer personlig. Det er oftere rettet mot at de er kvinner eller går på deres person og utseende.

Det forteller Marjan Nadim, som er forsker ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) og har gjort flere studier av trakassering på nett.

Marjan Nadim er forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Vis mer

En undersøkelse ISF har gjennomført viser at kvinner og menn får om lag like mye negative kommentarer på nett. Men innholdet i kommentarene er ulikt.

Mens menn oftere får ubehagelige meldinger knyttet til politiske standpunkter og innholdet i det de debatterer, er angrepene på kvinner mer personlige.

Skremmes bort fra offentligheten

Det kan være en av grunnene til at netthets ser ut til å være ekstra belastende og ha større konsekvenser for kvinner.

– Kvinner reagerer sterkere på denne typen meldinger. Flere sier at de blir redde og at slike opplevelser gjør dem mer forsiktige med å si sin mening offentlig, forteller Nadim.

Hun mener dette bidrar til å innskrenke ytringsfriheten.

– Opplevelser med netthets kan skremme visse grupper bort fra offentligheten, sier hun.

Forskeren peker på at Landsem er en profilert person i visse miljøer og deltar i debatter om likestilling og seksuell trakassering. Det kan gjøre henne ekstra utsatt for denne typen angrep.

Men det kan ifølge forskeren også ha konsekvenser for flere.

– Det kan ha en avskrekkende effekt på andre kvinner også. Å være vitne til at noen angripes fordi de er kvinner gjør at også andre oppfatter det som risikabelt å delta i den offentlige debatten, sier hun.

Mannsdominert bransje

Noen debattarenaer på nett preges av krass og til dels ekstrem sjargong. Forskeren synes det er mer overraskende at dette skjer på LinkedIn.

– LinkedIn har vært en profesjonell plattform der man ikke forventer denne typen meldinger. Men her kan det se ut til at netthetsen sklir over på en ny arena, sier hun.

Opplevelsene til Landsem kan ifølge forskeren også henge sammen med at teknologibransjen fortsatt er svært mannsdominert.

– Forskning på hatytringer viser at det ofte er folks annerledeshet som angripes. Det å være kvinne i et mannsdominert miljø kan være en slik faktor, forteller hun.

I tillegg nevner hun at temaet likestilling, i likhet med innvandring, ofte fyrer opp debatter med høy temperatur og skarpe angrep.