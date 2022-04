– Hjernen min fungerte jo ikke det første halvåret

Hanne-Lene Dahlgren fikk en tøff start på drømmejobben i Google. Nå gjør «greenfluenceren» gode penger på vegetarmat og gründerlivet.

– Jeg har aldri følt meg så dum i hele mitt liv.

Lange e-poster med produktoppdateringer strømmet inn. Dahlgren leste og leste, men alt ble borte etter én dag. Hun følte på det at Google hadde lett lenge etter en analytiker, og så endt opp med en «tom pappeske».

– Det hadde vært mye bedre om jeg hadde sett at dette går ikke etter tre måneder, og så kunne de ha fått lønnen dekket av staten og jeg kunne fokusert på å holde det barnet inne så lenge som mulig istedenfor at det ble født for tidlig.

– Det hørtes dramatisk ut, men sånn var det.