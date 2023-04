Hvordan få med deg alle, og få ting gjort!

Endeløse runder med forankring kan stå i veien for å få fremdrift i et prosjekt. Her er fire tips for effektivt å få med deg folk på laget.

Google Norge-sjef Tine Austvoll Jensen er ny fast skribent i E24s spalte Helt sjef og vil dele erfaringer, tips og råd om ledelse og karriere. Se alle spaltister nederst i saken.

Tine Austvoll Jensen Administrerende direktør for Google Norge. Tidligere toppsjef i Discovery Norge.

