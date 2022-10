– Ansatte forventer at jeg forteller dem alt de skal gjøre

Med ti ulike nasjonaliteter på jobb, møter jeg helt ulike forventninger fra mine ansatte. Hvordan skal jeg klare å være en god leder for alle?

Jeg har fått lederansvar i et selskap der vi har ansatte fra ti ulike nasjonaliteter. Det har vært et mål for oss med stort mangfold, og jeg er glad for at vi har fått til det. Men jeg merker at det stiller høyere krav til meg som leder.

Anita Krohn Traaseth Anita Krohn Traaseth er mangeårig næringslivsleder, styremedlem og forfatter. Hos E24 svarer hun på spørsmål fra leserne om karriere og ledelse.

