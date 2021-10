Saksøker Rosenberg: - Hun er blitt presset ut av jobben sin

LO og Anna Iversen saksøker Rosenberg Worley. De mener Iversen har blitt presset ut av sin faste jobb på verftet. - Ønsker ikke å kommentere saken, sier Rosenberg.

Anna Iversen saksøker Rosenberg Worley sammen med LO. De mener hun er utsatt for en såkalt formuriktig oppsigelse. Vis mer

Han mener Iversen er blitt utsatt for alvorlig gjengjeldelse av bedriften. Det betyr at arbeidsgiver straffer en ansatt for å ha varslet om kritikkverdige forhold. Dette er ulovlig i tråd med Arbeidsmiljøloven.

– Det er en måte å gjengjelde henne på at hun ikke får fortsette i bedriften. Å miste jobben må kunne betegnes som en alvorlig grad av gjengjeldelse, sier Lindboe.