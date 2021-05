Hanne savnet å kunne handle i interiørbutikken på det lille hjemstedet sitt. Da fikk hun en idé

Over snittet interessert i interiør? Disse tre gründerne vil gjøre det mulig for deg å handle i lokale butikker i hele landet.

Hanne Stensland, i midten, fikk ideen til Diip. Nå har hun fått med seg daglig leder Ingvild Bjørneboe-Iversen, til høyre, og Maiken Johnsen for å drive selskapet videre. Vis mer byoutline Fredrik Refvem

Hanne la advokatkarrieren på hylla i over to år for å leve ut gründerdrømmen: – Vi skal hjelpe de lokale nisjebutikkene til å overleve i et knalltøft marked.