Siv Dolmen Fikk gründeridé fra kona: – Tror hun var veldig skeptisk til å jobbe med meg

Arnulf Refsnes har utviklet business-ideer siden han var 10 år, og har vært alt fra travtrener til modell. Nå er det konas gründerprosjekt som står i sentrum.

– Jeg husker uttrykket hennes veldig godt ennå.

Arnulf Refsnes imiterer reaksjonen til kvinnen med barnevogn i Sandnes: «Uæææ!».

En helt korrekt reaksjon – synet som møter henne når hun ser opp en bratt bakke, er 12 år gamle Refsnes bakpå en 400-kilos kjerre, festet bak en panikkslagen travhest. Den har løpt et godt stykke alene siden Refsnes og kompisen mistet den i en snuoperasjon på blindvei i et boligfelt. Nå har han tatt igjen hesten på sykkel, men ikke fått tak i tømmene. Etter hvert må han gi opp redningsoperasjonen og kaste seg av.

– Jeg har arr ennå etter det, sier Refsnes.

Hesten fortsetter gjennom boligfeltet, før den gjør entre i en hagefest hvor noen får tak i den. Både hest og 12 år gammel travtrener kommer fra det med livet i behold – men det blir enden på den første av Refsnes mange karrierer.

– Da fikk vi litt skrekken. Og så begynte jeg på ungdomsskolen, så det ble litt andre interesser, sier Refsnes i E24s podkast Voksenpoeng.

Den nye store interessen ble båter. Han var såpass flink til å kjøre båt at instruktørene på båtførerprøven lot ham få sertifikat, til tross for at han var to år for ung.

Han var glad i både hest og båt, men Refsnes hadde også alltid en business-tanke med hobbyene sine. Dog ble hverken travsporten, båt-flippingen eller event-planlegging på ungdomsskolen særlig innbringende.

De store pengene kom langt mer tilfeldig.

Blakk i Australia

Karriereplanene ble langt mer tydelige på videregående – Refsnes var interessert i økonomi og ingeniørfag. Han tenkte at det var mer vanlig å bli sivilingeniør, for så å ta en MBA, enn å gå andre veien.

Turen gikk til NTNU. Midt i studiene tok han et friår med kompiser, gikk tom for penger i Australia – og ble modell-oppdaget på gaten. Det var ikke første gang, men tidligere hadde han avslått.

– Akkurat der tenkte jeg at ja, det passet godt. La meg prøve det.

Det gikk såpass bra at studenten vurderte å ta noen friår til for å jobbe, men det fristet ikke å la studiene ligge for en «lite relevant jobb».

– Det kan godt være jeg burde tatt et år eller to fri, for å vedlikeholde den modellkarrieren fra Trondheim, det var ikke så veldig enkelt. Det var jo ikke mulig å maile bilder. Jeg hadde 200 reisedager i året, sier Refsnes.

Hunden Alvin følger med mens Arnulf Refsnes viser frem kunster i turnringene hjemme. Vis mer byoutline Foto: Siv Dolmen

Faglig sett gikk det greit – Refsnes syntes uansett det gikk for tregt i forelesning, og han leste seg lettere opp på egen hånd.

– Men jeg gikk glipp av mye av det sosiale som er en stor del av studentlivet. Det syntes jeg etterpå var litt dumt.

– Men du fikk levd et jetsettliv?

– Jada, hehe. Det var hyggelig, men jeg var også litt sånn overbærende – at de festene gidder jeg ikke være med på. Det er mye kulere å være i Trondheim. Jeg hevet meg litt over de modellfestene.

Ville ha «voksenjobb»

Masteroppgaven ble om bruk av vind til å trekke større båter, og Refsnes fikk seg flere jobber som passet godt med modellkarrieren og alle reisedøgnene. Han og en kompis startet opp Fluid, som solgte kite-utstyr.

Så ble han værmelder på TV Norge, en bragd han tilskriver at TV-kanalen mest ønsket seg oppmerksomheten som fulgte med å ansette en B-kjendis.

– Har du ikke vært A-kjendis?

– Jo da. Se og Hør ringte meg og sa at nå er du offisielt A-kjendis, sier Refsnes og ler.

Vis mer byoutline Foto: Siv Dolmen

Samtidig begynte vennene hans å få jobber i store selskaper, og han lurte selv på hva som skulle bli hans «voksenjobb». Han erkjente at Fluid ikke var egnet til å bygge noe stort av.

– Det er vanskelig å drive surfebutikk og være modell uten å lure på hva du faktisk skal gjøre når du faktisk blir voksen.

En dag på kontoret lurte kompisen i Nordea på om han ikke kunne tenke seg å bli aksjemegler. Etter seks år kjente han at det gikk inn på ham hvis kundene hans tapte penger – og at det kanskje ikke var en kjempegod egenskap hos en aksjemegler. Fem nye år i voksenjobb fulgte som mud-ingeniør offshore i Schlumberger, før gründerlivet kalte igjen.

– Jeg finnes ikke bitter

For når du jobber offshore to uker, og så har fire uker fri – da får et idé-hode som Refsnes mye tid til å tenke. Og til å utvikle nye ting.

– Selv når man er ute og jobber, har man ganske mye fritid på riggen, for det er noen som lager maten din og vasker klærne dine og alt er liksom ordnet for deg. Så da kom jeg på dette med Brødboksen, sier Refsnes.

Det irriterte ham at bakere står opp om natten for å lage brød de kan levere om morgenen, bare for at brødet skal bli liggende i butikken en hel dag før det når forbrukeren. Isteden skulle de levere rykende ferskt brød og andre varer på døren om morgenen. Konseptet ble godt tatt imot.

– De første investorene ringte samme dag som sønnen min, Theo, ble født. Da satt vi på fødestuen der og hadde akkurat fått en ny gutt, så ringte telefonen. Jeg tenkte «Nei, den tar jeg ikke... Jo, jeg tar den likevel».

Vis mer byoutline Foto: Siv Dolmen

Det ble suksess og hardt arbeid – Refsnes jobbet selv som bud i en periode. De gangene de var nære å gå tom for penger, var de heldige i nye kapitalinnhentingsrunder. Og så var de brått ikke så heldige lenger. Skaleringen fra 15 budbiler til 150 ble for mye. Konkursboet ble kjøpt opp av konkurrenten, Schibsted-eide Morgenlevering.

– Jeg finnes ikke bitter for det, jeg er egentlig mest stolt av det jeg fikk til og at vi klarte å verifisere ideen. Og så er jeg litt flau og synes det er dumt at vi ikke klarte å gjennomføre. Jeg skulle til de grader ønske vi klarte å komme over kneiken med Brødboksen, for det hadde vært et gigantisk selskap nå.

Gründeridé fra kona

Serie-gründeren understreker at han ikke er typen til å se seg tilbake. Han gikk rett inn i IT-selskapet Agilis med en haug ideer – de fleste av dem er ikke realisert.

Men det nye prosjektet, det kom fra kona Annema. Hun er personlig trener (PT), og drev studio hjemme i huset deres.

– Det er en litt ineffektiv metode, og så er det sykt dyrt, da. Folk betaler gjerne 1000 kroner i timen for PT. Skal du ha det to ganger i uken, blir det 100.000 kroner i året. Det er det ikke mange som har råd til.

Annema Refsnes er personlig trener, og har installert treningsrom hjemme hvor hun tar imot kunder. Det var der ideen om et digitalt treningssenter oppstid. Vis mer byoutline Foto: Siv Dolmen

I samarbeid med Agilis, startet de opp det digitale treningssenteret Naardic.

– Hvordan er det å jobbe på et gründerprosjekt med kona?

– Du, det var jeg veldig skeptisk til. Jeg tror hun var veldig skeptisk til å jobbe med meg og, sier Refsnes med et smil.

– Men det har gått veldig bra. Vi respekterer hverandres sterke side, og hun er jo... Nå er det egentlig jeg som har jobbet med TV tidligere, men det er jeg ikke spesielt flink til. Hun er superflink til det, og hun har aldri jobbet med TV tidligere. Så det er hennes personlighet og innsats helt fra starten som har muliggjort prosjektet.

– Er du redd for at det skal gå dårlig igjen, får man på en måte skrekken?

– Ja, hver dag er jeg redd for det. Men når Brødboksen var et sånt ekstremt kapitalkrevende prosjekt, så er det ikke fullt like kapitalkrevende å bygge noe som Naardic. Det krever kanskje titalls millioner, men vi trenger ikke bruke 200 millioner før det blir lønnsomt, sånn som Brødboksen.

Vis mer byoutline Foto: Siv Dolmen / Foto: Siv Dolmen

Foreløpig bruker de Zoom, som så mange har blitt altfor godt kjent med det siste året, som plattform for det digitale treningssenteret. På sikt skal Agilis utvikle egen plattform.

– Vi har ikke lagt planer til lenger enn 2026, men da skal vi i Norge ha en omsetning på 150 millioner kroner. Og så har vi internasjonale planer, men det har vi ikke tallfestet ennå, sier Refsnes.

