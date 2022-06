Å finne sin mentor: – Nå blir du ikke kvitt meg

Da mentorprogrammet til Ingrid Oskarsen var ferdig i mai, ble det starten på et samarbeid hun tror vil vare mye lenger. Les hva mentorparet mener er viktig i et mentorforhold.

Konserndirektør Ingjerd Spiten (t.h) i DNB var svært nysgjerrig på Ingrid Oskarsen (t.v.) da hun startet på ODA-nettverkets mentorprogram i fjor.

Publisert: Oppdatert i dag 10:54

– Jeg er mentor for flere, men det som gjorde meg nysgjerrig på Ingrid var at hun var ganske annerledes enn de jeg har møtt tidligere, sier Ingjerd Blekeli Spiten til E24.

Når man ønsker seg en mentor er det egentlig vanlig å spørre noen en har kjennskap til, men dette var ikke tilfelle for Oskarsen og Spiten.

– Hvis noen spør meg om å være mentor så er det gjerne fordi de tenker eller ønsker å bli påvirket av mitt lederskap, men for Ingrid var det annerledes, sier konserndirektøren for personkunder i DNB.

Paret ble ved tilfeldigheter plassert sammen under oppstarten av ODA-nettverkets mentorprogram. Oskarsen, som også jobber i DNB, ved storbankens cybersikkerhetssenter, var usikker på om hun i det hele tatt ønsket å bli leder da hun startet på programmet.

– Det viktigste for meg var å se hva toppledere brydde seg om, og lære å se faget sitt utenfra.

Les også Topplederne svarer: Burde jeg skaffe meg mentor?

I år skal E24 for fjortende gang kåre «årets ledertalent», og derfor har vi snakket med mentorparet fra DNB om hva de får ut av mentorordningen.

Har du en leder som fortjener heder og ære? Tenk deg om, diskuter med kolleger og kom med ditt tips til oss her.

Ulike mentorprogram

Tanken med Oda Executive-programmet var at deltagerne skulle få følge en toppleder, og både ha vedkommende som sparringpartner og være med i møter.

Lærerikt, sier Oskarsen til E24.

– Hvilket nivå ligger ledere på, og hvordan snakker de om faget sitt? I tillegg har det gitt meg en større forståelse av hva mitt fagfelt betyr for bedriften.

Praten mellom mentorparet er for det meste jobbrelatert, men en god relasjon har de fått likevel.

Oskarsen er fagleder på cyber-forsvarssenteret, Spiten sitter i konsernledelsen – og har ansvaret for Norges største banks personkunder – noe som betyr at de befinner seg langt fra hverandre i organisasjonen.

I tillegg til å være mentor er konserndirektør Ingjerd, en del av DNBs omvendte mentorordning.

Der har hun en yngre mentor som kan si noe om hvordan hennes budskap når ut til organisasjonen.

– Når man sitter i en lederstilling så er det vanskelig å vite hvordan mine budskap blir tatt imot. Derfor har det vært veldig fint å kunne spørre hvordan disse når frem og blir tolket, forklarer Ingjerd Spiten.

Hva er en mentor? En mentor eller sparringpartner er en eldre venn og rådgiver, også kalt en veileder. Vedkommende har mer kunnskap, erfaring og et større nettverk enn deg. Målet til mentoren er å videreutvikle dine kunnskaper og komme med tanker om ulike problemstillinger man kan møte på i arbeidslivet. Vis mer

Ingrid Oskarsen er, ifølge direktøren ekstraordinært god i faget sitt. Derfor har en av hennes oppgaver dreid seg om å hjelpe Ingrid med hvordan hun kan kommunisere dette videre til bedriften.

Minnet om en undervisningstime

Cyberfence som Oskarsen jobber med er et hyperaktuelt felt. Derfor tror konserndirektøren det er ekstra viktig å oversette Oskarsens kunnskap på en lettere måte til medarbeidere og kunder.

– Da Ingrid skulle holde en presentasjon som en del av det programmet, øvde hun på meg. Det var interessant, sier Ingjerd Spiten med et smil.

– Ja, jeg synes ofte du er en veldig ærlig person, svarer Ingrid Oskarsen – Da fikk jeg beskjed om at «dette bryr ingen andre enn de som kan faget seg om» – og det tenker jeg er greit for oss å vite da, sier hun lattermildt.

Spiten følte presentasjonen ble mer som en undervisningstime – noe Oskarsen var enig i – og etter noen tilbakemelding endte presentasjonen opp mye bedre.

Les også Kjenner du et ledertalent? Tips oss i sommer!

I et mentorforhold mener konserndirektøren at gjensidige tilbakemeldinger er viktig, og en ting hun liker spesielt godt med Oskarsen er at hun også er veldig ærlig.

– Et mentorskap handler om felles refleksjon så det er veldig fint å få tydelige tilbakemeldinger. Da vi var på et ledermøte i begynnelsen satte Ingrid blant annet spørsmålstegn ved noe som har vært en naturlig del av mitt lederskap, sier Ingjerd Spiten.

– Jeg har endret litt mening da, skyter Ingrid Oskarsen inn.

– Det er gøy og det har vell egentlig vært en del av reisen og. Det handler mye om kommunikasjon, fordi hos Ingrid og teknologimiljøene generelt, så kommer anerkjennelse av hvor god du er på fag, mer enn hvor god du er på ledelse og trekke sammenhenger, forklarer Spiten.

«Safe space»

Det siste halve året har de møttes jevnlig et par ganger i måneden. Utenfor dette så føler ikke Oskarsen at det har vært noen begrensning om hun har ønsket hjelp.

– Det å ha noen å diskutere smått og stort med tror jeg er kjempeviktig. Spesielt de små tingene – det som er for lite til å plage sjefen din med, men fortsatt noe man lurer på, sier hun.

– Samtidig skal man føle seg trygg til å snakke om alt mulig, sier Spiten.

– Det skal være et «Safe Space». Ting som blir sagt i fortrolighet vil ikke komme ut til hverken ledere eller kollegaer, sier hun videre.

Ingrid Oskarsen (t.v.) tror det er viktig å ha noen å sparre med gjennom hele arbeidslivet, og selv om det blir mindre mentormøter fremover kommer kontakten til å fortsette.

I mai var det ordinære mentorprogrammet over, men på spørsmålet om kontakten skal fortsette er de enig.

– Nå blir du ikke kvitt meg, sier Oskarsen lattermildt.

Gjennom hele sommeren tar vi imot tips fra våre lesere – Kjenner du et ledertalent under 35 år som fortjener å være med i kåringen? Send inn ditt tips til oss her.