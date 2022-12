Hvordan be om lønnsøkning i en tid med økte priser? Dette er nøkkelen til suksess, tipser eksperten.

– Timing er viktig for å oppnå et ønsket resultat, sier eksperten.

Høyere priser og økte renter rammer mange hardt. Kan man be om en lønnsforhandling når som helst, og hvordan bør man gå frem for å be om økt lønn nå?