Har arbeidsplassen din god feriekultur?

Forstyrres feriefreden av stadige spørsmål og meldinger fra jobben? Her er fire råd for å kunne koble best mulig av i ferien.

Tine Austvoll Jensen Administrerende direktør for Google Norge. Tidligere toppsjef i Discovery Norge.

Helt sjef Hver uke deler ledere og fagfolk erfaringer, innsikt og inspirasjon om karriere og ledelse. Teksten gir uttrykk for skribentens holdning. Hver uke deler ledere og fagfolk erfaringer, innsikt og inspirasjon om karriere og ledelse. Teksten gir uttrykk for skribentens holdning.