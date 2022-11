NHO-sjefen: – Trenger tøffe, tydelige og kraftfulle ledere

I en urolig og krisepreget verden forventer NHO-sjefen at ledere bretter opp ermene.

Administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO, Ole Erik Almlid fotografert på Majorstua i forbindelse med ledertalentene.

– Det virkelig tøffe valget er å vite hvor du skal, slik at man kommer seg gjennom en krise, sier Ole Erik Almlid.

Han skisserer et bilde med klimakrise, energikrise, krig, sult og fattigdom. Det er ikke lenger like stort rom for å snakke om «både og», som han kaller det.

– Vi har levd i en tid der det har gått bra uansett. Det har vi gjort siden murens fall, og spesielt siden Sovjetunionen gikk under i 1991. Man kan bli veldig politisk korrekt, men nå må det tas noen valg, og de valgene må ofte være basert på at du tror på noe. Da må man stå i det, sier Almlid.

Onsdag står han på scenen på Sentralen i oslo. Da er det finale i E24s Ledertalentene-kåring, den fjortende i rekken. NHO er blant amarbeidspartnerne.

Peker på Zelenskyj

I en krisepreget verdenssituasjon stilles det nye krav til ledere. Almlid ser på Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj som en leder som virkelig har markert seg i år, og som andre burde se til.

– Han har vist tydelig hvordan det å bygge lag og stå sammen er viktig, sier han.

NHO-sjefen tror at den urolige situasjonen i verden krever lederskap som ligner på det Zelenskyj har vist.

– Det kan hende at vi må være litt tøffere. Det er krevende å stå i urolige tider. Da trenger du tydelige, kraftfulle ledere, sier han.

– Ta jobbene våre

Onsdag snakker Almlid til en sal av unge, håpefulle ledertalenter.

Arrangementet krones med at «årets ledertalent» under 35 år i norsk næringsliv kåres.

– Onsdag kommer jeg mest sannsynlig til å si at jeg oppfordrer talentene til å komme og ta jobbene våre så fort som mulig. Kjør på!

Vinneren av «årets ledertalent 2022» vil også få muligheten til å presentere seg selv og bedriften sin på NHO sin årskonferanse 5. januar.

– Jeg er veldig glad for at vi samarbeider med E24 om ledertalentene, og at vinneren skal få bli gjort stas på.

Uro er stikkordet for neste utgave av NHOs årlige konferanse, som tradisjonen tro går i januar.

– Det blir en alvorstung himmel over den årskonferansen, men vi skal komme ut derfra med et håp, og et mulighetsrom som jeg håper at vi kan ta sammen med politikere nasjonalt og internasjonalt, sier han.

– En drøm

Å komme inn som ung leder i urolige tider, med store utfordringer tenker NHO-sjefen at ambisiøse ledertalenter burde se på som en mulighet.

– Det kan jo kjennes ut som det er litt mørkt av og til. Med resesjon i Europa, hvor vi risikerer å miste en del bedrifter på veien. Men det å komme inn som ung leder nå er ikke bare en utfordring, det må også være en drøm. De kan kjøre på, og det må jo være kanonbra, sier han.

NHO-sjefen ber om at unge ledere tør å ta ansvar i urolige tider.

Hvis Almlid skulle valgt bransje igjen, ville han fortsatt gått inn i mediebransjen. En god nummer to for den tidligere nyhetsredaktøren i Aftenposten ville vært å jobbe med energi og klima.

Der mener han at utviklingen går for sakte.

– Nye utfordringer krever nye løsninger. Nå er vi snart tre år inn i dette tiårets utfordring fram til 2030, og vi er like langt som når vi begynte. Vi har mistet litt fart, sier han.

Noe av svaret på klima -og miljøutfordringene tror han at vi kan vi finne hos bedriftene, og blant unge ledere som tør å ta ansvar.

– Det å satse på unge ledere er også å satse på at ting må løses på en annen måte enn det som er gjort, sier han.