Hvor viktig er det å være på Linkedin?

Og hva skal man legge ut?

Gisle Hellsten

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Spørsmål:

Hvor viktig er det å være på Linkedin? Og hva skal man legge ut?

Svar:

Hei, og takk for spørsmål som mange lurer på. Selv om Linkedin har eksistert lenge, er det fortsatt mange som ikke har tatt verktøyet i bruk.

Gisle Hellsten Gisle Hellsten er leder ved Karrieresenteret ved UiO. Han er ekspert på CV-er, søknader og jobbintervjuer. Hellsten har lang erfaring med å karriereveilede. Han svarer på det meste innen studie- og karrierevalg.

Tilbyr mange muligheter

Slik jeg ser det, finnes det ikke noe fasitsvar på hvor viktig det er å være på Linkedin. Det er helt klart mulig å lykkes med egen karriere uten å være en del av dette sosiale nettverket for arbeidstagere og arbeidsgivere.

Det er ikke slik at man er helt uten sjanser i arbeidsmarkedet hvis man ikke har det eller kun er passiv bruker. Mange bytter jobb via andre kanaler, og slik vil det fortsatt være fremover.

Likevel vil jeg anbefale alle å sette seg inn i hva Linkedin er og hva det kan brukes til. Det er ingen tvil om at verktøyet tilbyr mange muligheter: det er en fin mulighet til å knytte kontakter, opprettholde kontakt og ikke minst vise frem hvem du er til potensielle arbeidsgivere.

Stor tilgang på informasjon

Linkedin er også en gullgruve for informasjon om arbeidslivet, bransjeinformasjon, faglig utvikling og diskusjoner. Det er en plattform for blant annet å dele informasjon om ulike temaer, fagområder og bransjer. Man får oversikt over frokostmøter, seminarer med mer.

Tilgangen på informasjon er med andre ord stor, og det kan være et viktig argument for å være aktiv. Før Linkedin samlet man på visittkort som ofte ble liggende i en skuff. Digitalisering av dine kontakter er en annen viktig funksjon nettverket tilbyr. Du slipper å holde styr på et stort antall papirkort og kan heller bare skrive inn navnet på kontakten din i søkefeltet.

Hvis andre vil finne deg gjennom et googlesøk, vil du også oppleve at din Linkedin-profil kommer høyt opp i søket. Du blir med andre ord lett å finne.

Viktig for synlighet

Hvis man velger å være på Linkedin, velger man også å være synlig for andre. Det betyr at potensielle arbeidsgivere kan finne deg. Rekrutterere som benytter Linkedin Premium, har utvidet tilgang på informasjon og kan fort ta kontakt hvis du har en profil som matcher det de ser etter.

Hvis du er interessert i å bytte jobb, kan du aktivere en funksjon som sier at du er åpen for nye muligheter. Hvis man ikke er på Linkedin, sier det seg selv at man ikke er synlig i samme grad. Noen arbeidstagere ønsker å være synlige, mens andre ikke gjør det. Her er det du som bestemmer.

Dersom du ønsker å være synlig, er det viktig å etablere en god profil. Begynn med kompetansen din. Fyll inn utdanning, erfaring og ferdigheter. Bruk litt tid på informasjon du fyller inn på profilintroduksjonen din. Forsøk å være konkret og bruk gjerne konkrete begreper i stedet for abstrakte begreper. I stedet for å si at man har habil IT-kompetanse, er det bedre å si at man har bred erfaring med Java og C++. Du har også muligheten til å legge til et sammendrag til din profil, som kan gi arbeidsgivere et tydelig innblikk i din kompetanse og hvilke interesser du har.

Lite å tape

Videre vil jeg anbefale at du innhenter anbefalinger fra andre. Før Linkedin fikk man gjerne en attest fra arbeidsgivere. I Linkedin kan du legge ut disse fortløpende og gjerne være aktiv med å be folk om gi deg en anbefaling. Hva andre sier om deg, vil ofte fungere som en ekstra troverdig kilde for dem som ser på din profil.

Mye annet kan også legges til, og veien blir til mens man går.

Jeg er på Linkedin og kommer helt sikkert til å forbli der i lang tid. Hva du velger er opp til deg å avgjøre, men slik jeg ser det, har man fint lite å tape.

Gisle