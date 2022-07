Tre eksperter: Slik forhandler du lønn

Ekspertene har flere tips for å øke sjansene for et solid lønnshopp. Men det er også fallgruver du må unngå.

Nina Ribe i Econa, Barbro Mosseng i Karrierehuset og Thea Olsen i Danske Bank gir deg rådene for å lykkes i lønnssamtale med sjefen.