Sine (28) solgte bilen og startet såpeselskap: – Vær forberedt på en uforutsigbar hverdag

Da Sine Stokke (28) bestemte seg for å starte eget selskap, ble oppsparte midler og bilen ofret.

GRÜNDER: Sine Stokke så et problem som hun ønsket å løse da hun startet selskapet Clean Innovation.

– Brikkene begynte å falle på plass under masteren. Jeg kunne kombinere utdannelsen og min lidenskap til å skape noe jeg opplever er viktig for den tiden vi lever i nå, sier Sine Stokke.

Nå har kosmetikkselskapet Clean Innovation, som hun lanserte i 2021, fått innpass på et titalls norske hoteller med sine Elm Organics-produkter. De samarbeider med et laboratorium i Frankrike, samt at de har en økologisk gård på Jevnaker hvor de også skal dyrke egne ingredienser.

DYRKE EGNE INGREDIENSER: Elm Organics har nå en gård på Jevnaker hvor de har begynt å gro egne ingredienser til produktene sine.

Stokke, som er datter av skuespiller Linn Stokke og investor Atle Brynestad, er opptatt av å skape kosmetiske produkter med minst mulig fotavtrykk på miljøet. Moren er med-grunnlegger og styreleder i selskapet.

– Vi så under covid-19 pandemien at vi og resten av verden brukte enorme mengder såpe, så vi ønsket å lage blant annet såpe som var biologisk nedbrytbar og bra for helsen, sier kjemiingeniøren.

LABRATORIUMET: Elm Organics har et laboratorium i Frankrike der de lager produktene sine.

Skal tjene penger i 2024

Selskapet ble startet samtidig som Stokke begynte på mastergraden, og med begrenset økonomi måtte hun selge bilen for å få råd til oppstarten. I tillegg hadde hun oppsparte midler etter en mat- og helsebok hun skrev sammen med sin mor.

I dag har Clean Innovation tre ansatte og i 2022 et driftsresultat på minus 1,385 millioner. Dette er Stokke fornøyd med.

– Jeg ser nå at vi vil tjene penger litt raskere enn det jeg tidligere har regnet med. Bare nettbutikken har femdoblet omsetningen så langt i år, og i samme tid har 24 nye hoteller blitt Elm-kunder i første halvåret av 2023. Det ser ut som at vi nærmer oss et nullresultat i år, og at vi begynner å tjene penger allerede neste år, sier hun.

INGREDIENSER: Det var da Sine og moren Linn leste på ingredienslistene til hotellsåpene der de bodde, at ideen til Elm Organics ble født.

Ambisjonene for selskapet er store.

– Vi satser på det norske markedet først ved å selge til hoteller og butikker. Men vi ønsker å gå globalt. Vi lever i en tid hvor innovasjon og nytenkning er viktigere enn noen gang. Kanskje kan vi da få en litt bedre planet.

Seks tips

