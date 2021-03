Jeanette Barkung byttet flyplass med coronatesting

Til tider kan en hektisk flyplass og en hektisk testdag oppleves ganske likt for Barkung, som har 30 års erfaring fra flybransjen.

Jeanette Barkung bruker erfaringen fra flybransjen i jobben med coronatesting. Vis mer byoutline Foto: Siv Dolmen/E24

En av de nye arbeidsplassene som har dukket opp i Norge på grunn av pandemien, er teststasjoner. Forrige uke ble 155.146 personer testet for coronavirus, ifølge ukesrapporten til Folkehelseinstituttet.

Teststasjonen på Adamstuen i Oslo sto for 6.360 av disse, ifølge Oslo kommunenes ukesrapport for forrige uke.

Leder for teststasjonen, Daniel Kendrick, sier at arbeidshverdagen er hektisk, men at de i helgen hadde noen rolige dager.

– Det som var en rolig dag nå, var for tre måneder siden Texas, forteller han.

– Fantastisk mulighet

De som tester seg på Adamstuen, kan møte Jeanette Barkung, enten når de registrerer seg, eller ikledd smittevernutstyr der testene tas. Før pandemien var hun å treffe i gaten før flyavganger på Gardermoen.

Hun har 30 års erfaring fra flybransjen som bakkeansatt i SAS, men også utdannelse som helsesekretær. I juni ble hun permittert, fra juli ble det redusert til 50 prosent. I september fikk hun tilbud om å jobbe 100 prosent med smittetesting på Adamstuen.

– Så det var en kjempe, fantastisk mulighet, og det var akkurat det jeg ville bidra med, sier hun.

Tirsdag morgen var det flere som ønsket å teste seg for corona på Adamstuen. Vis mer byoutline Foto: Siv Dolmen/E24

De er 67 ansatte på teststasjonen, fordelt på vaktlag som jobber i todelt turnus og annenhver eller hver tredje helg. De tester både barn og voksne, med eller uten time, hver dag mellom klokken 8 og 21. Kendrick anbefaler å bestille time for å unngå kø.

Tirsdag morgen står køen fra inngangen til teststasjonen, og bakover på fortauet utenfor.

– Man er så klart veldig utsatt

Fra morgen av fordeler de ansatte seg slik at de enten jobber merkantil, altså at de tar imot pasienter, organiserer timebestillinger og sørger for at de som tester også får pauser. Eller så tester de, eller står i prøvemottaket og leverer utstyr til testerne og tar imot prøver.

Den siste tiden har det vært stor pågang for tester, og dagene har vært travle. Det kjenner Barkung igjen fra flybransjen og jobben hun har permisjon fra.

– Det kan være tider hvor det er ganske likt, sier hun om de hektiske periodene på teststasjon og på flyplass.

Jeanette Barkung tar imot tester fra kollega Kristina Nordberg i prøvemottaket på Adamstuen. Vis mer byoutline Foto: Siv Dolmen/E24

Alt som kommer ut av den «urene sonen», altså teltet og brakkene hvor folk blir testet, blir vasket med sprit. Når Barkung jobber i prøvemottaket tar hun imot prøvene fra testerne, sprayer de med sprit og tørker av reagensrørene før hun plasserer de i et annet brett.

De dagene hun står i teltet og tester, møter hun personer som kan være smittet av coronaviruset.

– Man er så klart veldig utsatt, men samtidig føler jeg at dette er noe vi bare må stå i. Vi har veldig bra smittevernutstyr, og det er en krisesituasjon så fokuset er vel mest på å kunne bidra, så må vi samtidig beskytte oss selv så godt vi kan, sier hun.

Reagensrør med coronatester vaskes med sprit før de tas inn i prøvemottaket. Vis mer byoutline Foto: Siv Dolmen/E24

– Det gjelder oss alle

Det er ikke bare på jobb hun tar forholdsregler, også på fritiden er hun ekstra nøye med å følge regler, råd og anbefalinger.

– Også når det ikke har vært på det strengeste, for å si det sånn, har jeg takket nei til invitasjoner rett og slett for å være på den sikre siden. Så får man bare ta det igjen senere, forteller hun.

De hun jobber sammen med kan møtes og ta en kaffe før jobb, og Barkung prøver å holde seg til kollegaene sine som sin kohort.

– Jeg ser ikke på det som noe stort problem. Det er sånn det er, det gjelder oss alle, sier hun.

Jeanette Barkung bruker erfaringen fra flybransjen i situasjoner hvor hun må holde roen selv om det er hektisk. Vis mer byoutline Foto: Siv Dolmen/E24

Mandag ble det registrert 367 nye smittede i Oslo, det er det høyeste tallet noensinne.

På teststasjonen merker de at det er stor pågang for å teste seg for tiden. Barkung bruker erfaringen sin fra flybransjen i situasjoner hvor hun må holde roen selv om det er hektisk, og kunne gjøre flere ting på en gang.

– Være fokusert, samtidig serviceminded, utdyper hun.

Takknemlig for muligheten

Leder Daniel Kendrick vil gjerne at de som skal testes i tillegg til å møte et munnbind også møter vennlighet, og service i den grad de kan gi det. Da er det en stor fordel at de også har ansatte som har jobbet med service tidligere, og vet hva det betyr med det bitte lille ekstra, mener han.

– Som at man sier lykke til når vi sjekker de inn, sier han.

Han leder folk med mange forskjellige yrkesbakgrunner.

– Det er jo veldig spennende. Det blir på en måte litt sånn sosialt eksperiment, forteller han.

Daniel Kendrick og Jeanette Barkung har hektiske dager på teststasjonen i Oslo. Vis mer byoutline Foto: Siv Dolmen/E24

Barkung hadde allerede før pandemien begynt å tenke på å bytte bransje. Hun tok utdannelsen som helsesekretær og har siden oktober jobbet i helsevesenet. Hun er takknemlig for muligheten til å se om hvordan hun passer inn i jobben.

I nærmeste fremtid syns Barkung det er vanskelig å si om hun vil komme tilbake til flybransjen, som er sterkt preget av pandemien.

– I fremtiden vil jeg nok se på muligheten i helsevesenet, forteller hun.

Publisert: Publisert: 20. mars 2021 13:47