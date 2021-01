Benedicte Kristiansen (31) er «årets salgsleder»: Fra trange kår til direktør i børsnoterte Meltwater

Benedicte Kristiansen har kapret drømmejobben som strategisk direktør i børsnoterte Meltwater. Hun håper at hun kan inspirere andre kvinner til å satse på karrierer innen salg.

Benedicte Kristiansen gikk rett fra utdanning til jobb i Meltwater. Etter fem år er hun selskapets strategiske direktør. Vis mer byoutline Meltwater

Publisert:

Etter en tøff oppvekst i Loddefjord i Bergen, har Benedicte Kristiansen kapret jobben som strategisk direktør i Meltwater.

– Jeg er oppdratt av en fantastisk alenemor som tok på seg ekstrajobber for å få meg gjennom privatskoler og ut i verden, sier Kristiansen til E24.

Hun forteller at oppveksten, og morens innsats i barndommen, er en sterk inspirasjon for hennes yrkeskarriere.

– Jeg jobber for å gi tilbake til min lille familie og min mor, og ikke minst til lokalområdet i hjembyen. Jeg vil så gjerne at min niese som fortsatt bor i Loddefjord skal vite at hvis tante ble «årets salgsleder» i Norge 2020, så kan hun bli hva enn hun ønsker seg, sier hun. Man må tørre å drømme stort, sier hun.

Ønsket autonomi og rom for utvikling

Kristiansen kom nyutdannet til programvareselskapet Meltwater for fem år siden.

I februar i år ble hun forfremmet, og i dag leder hun selskapets salgsteam på rundt 40 personer i Norge og Sverige.

Meltwater leverer medieovervåkning i form av analyser og nyhetsbrev, og har over 1.700 ansatte fordelt på 60 land. I november i år ble det norsk-grunnlagte selskapet børsnotert på Mercur Markets i Oslo.

Juryen i Ledertalentene 2020 har kåret Benedicte Kristiansen til «årets salgsleder». Hun er overrasket og stolt over anerkjennelsen.

– Jeg er utrolig takknemlig og ydmyk over å vinne, og kjenner jeg blir ekstra stolt når jeg ser at alle tidligere vinnere av denne kåringen har vært menn. Det er mektig, sier Kristiansen.

– Forhåpentligvis kan det være til inspirasjon for andre kvinner som vurderer en karriere innen salg. Det er ikke til å stikke under en stol at salg til tider har blitt sett på som et mannsdominert yrke, så jeg er gjerne med på å knuse det glasstaket.

Kristiansen startet selv som eneste kvinne i Meltwaters salgsavdeling. Hun har trivdes fra dag én.

– Det er fantastisk å ha en arbeidsplass som Meltwater som gir unge og ambisiøse talenter muligheten til å ta mye ansvar, sier hun.

Etter en grad i forretningsstrategi i Bergen, tok Kristiansen fire år med HR i Sydney. Etter utdanningen søkte hun seg til en trainee-stilling i Meltwater.

– Jeg ønsket en arbeidsgiver som kunne gi autonomi og investere i sultenheten jeg hadde. Når jeg ser tilbake på de siste fem årene, ser jeg at Meltwater har vært helt riktig for meg. Jeg har utviklet meg enormt, sier hun.

Benedicte Kristiansen er konstant på jakt etter nye ting å lære eller gjøre. Her med ektemannen Radiskaw Krzeski på fjellvandring i Mürren i Sveits. Vis mer byoutline Privat

Potensial fremfor kompetanse

Som Ledertalentene-juryen trekker frem i sin begrunnelse er Kristiansen «lidenskapelig opptatt av menneskene rundt seg, og verdsettes for kombinasjonen av sterkt resultatfokus og empati».

Kristiansen beskriver lederstilen sin som ydmyk, tydelig, og ambisiøs.

– Det er viktig for meg at teamene jeg leder hele tiden vet hvor vi skal og hvorfor vi skal det. Som leder er jeg tydelig og åpen om hva jeg kan, og hva jeg ikke kan. Derfor leter jeg alltid aktivt etter et team eller individer som kan komplimentere meg. Man trenger ikke å være god på alt, sier hun.

Hun ønsker å gi ansatte mulighet til å teste, prøve og feile. Målet er å utvikle ledere og ansatte folk som har potensial, men som kanskje mangler kompetanse.

– Det er utrolig viktig for meg at de jeg leder blir trygge på seg selv og at de har selvtillit nok til å kunne satse mot målene de har lyst til å nå. Det å lykkes som et team, og det å se individer utvikle seg er definitivt det beste med jobben min.

– Mine mål for fremtiden er en internasjonal karriere. Jeg drømmer om å pakke koffertene og ta med meg mannen min til et internasjonalt kontor, sier Kristiansen som tydelig fastsetter at hun skal åpne Bed and Breakfast når hun pensjonerer seg på Costa Rica, sier Kristiansen.

– Har du en konsernsjef i magen?

– Ja, jeg ønsker definitivt mer ansvar over tid. Jeg har alltid satt meg hårete mål. Karrieren min er intet unntak, sier hun.

– Det er ikke til å stikke under en stol at salg til tider har blitt sett på som et mannsdominert yrke, så jeg er gjerne med på å knuse det glasstaket, sier Kristiansen. Vis mer byoutline Meltwater

Tar en miniferie hver tredje måned

Et av de beste rådene Kristiansen kan gi til fremtidige ledere, er å sette av tid til å hente seg inn igjen etter stressende perioder.

– Hvert eneste kvartal tar jeg meg en liten ferie for å hente meg inn igjen, både for å reflektere over ting på privaten og profesjonelt. Det kan være alt fra å booke meg inn på et spahotell til å gå en ukelang tur i de Sveitsiske fjellene, sier hun.

Som ung oppfattet hun ledere som stressede figurer som ikke tok seg tid til å ta vare på seg selv eller hente seg inn igjen.

– Som kaptein skal man klare å føre mannskapet trygt fremover uavhengig av farvann. Og da mener jeg at det er viktig at en stopper opp og får et overblikk over mannskap, kultur og miljø for å kunne holde stø kurs langsiktig, sier hun.

– Mitt beste tips til nybakte ledere er å ta vare på seg selv, og være trygg nok til å ta regelmessig avstand fra jobb for å reflektere. Om det så enn er å ta seg en kopp te på altanen eller gå tur i nærmeste park. Finn det som fungerer for deg, men gjør det ofte, sier Kristiansen.

– Hva gjør du ellers når du ikke er på jobb?

– Jeg er eventyrlysten av natur, og er konstant sulten etter nye lærdommer. Jeg tar nye kurs, leser bøker, tester ulike meditasjonsteknikker og gjør yoga. Jeg liker også å danse salsa og er den første som står på ventelisten når nye restauranter eller flyruter åpner, sier hun.

Derfor vinner Benedicte Kristiansen «årets salgsleder»:

Juryens begrunnelse: I februar 2018 tok Benedicte Kristiansen over som managing director for nysalgsavdelingen til Meltwater. I løpet av hennes første år som ansvarlig økte selskapets nysalg med 20 prosent, året etter med ytterligere 23 prosent.

I februar 2020 ble hun forfremmet til Country Director Norge, med ansvar for både nysalg og kundeoppfølging. En måned inn, hadde hun bidratt til en positiv endring i kundeavdelingens resultater.

Hun beskrives som lidenskapelig opptatt av menneskene rundt seg, verdsettes for kombinasjonen av sterkt resultatfokus og empati.