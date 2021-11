Forlik i Anna Iversen-saken: – Fornøyd

Etter forhandlinger mellom partene kom Anna Iversen og Rosenberg Worley frem til et forlik.

Etter en lengre konflikt med sin tidligere arbeidsgiver har Anna Iversen nå inngått et forlik med Rosenberg Worley. Vis mer

Aftenbladet/E24 har ved flere anledninger skrevet om konflikten mellom den tidligere Rosenberg-lærlingen Anna Iversen og bedriften.

– Det er godt å være ferdig med en sak som har krevd mye av meg. Det har vært en tung sak. Så nå er det godt å være ferdig med den, sier Iversen.

Også Rosenberg Worley er glade for at saken er avsluttet og at de kan legge den bak seg.

– Vi er fornøyde med at vi har kommet frem til en løsning for begge parter, sier HR-sjef May-Britt Johnsen.

Hun ble utsatt for en arbeidsulykke i forbindelse med sitt arbeid som sveiser på verftet i januar 2021. I mai fikk hun beskjed om at hun ikke lenger var ønsket videre.

– Vært en tung sak

Dette startet en lengre konflikt vedrørende om hun var fast ansatt eller ikke.

Iversen, Fellesforbundet og hennes advokater mente Iversen var å regne som fast ansatt og derfor ikke kunne bli avsatt uten rimelig grunn.

I oktober ble det klart at Rosenberg Worley ble saksøkt i forbindelse med saken.

I etterkant har partene møttes til forlik.

Like før helgen kom de involverte til en løsning i saken og inngikk et forlik.

– Jeg er fornøyd med utfallet, sier Anna Iversen til Aftenbladet/E24.

Iversen ønsker ikke å gå ut offentlig med detaljene i forliket med bedriften.

Hun forteller at konflikten nå har fått en endelig slutt og at partene går hver til sitt.