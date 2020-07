Fra idrettskarriere til næringslivsstjerner

Etter at idrettskarrieren tok slutt har flere utøvere hatt stor suksess i næringslivet.

Ådne Søndrål, Torbjørn Falkanger, Vegard Heggem og Bjørn Gulden Vis mer Lise Åserud, Jan Stage, Tor Richardsen og Bjørn Sigurdsøn, NTB Scanpix

Publisert: Publisert: 26. juli 2020 18:14

Asset 49 2020 E24 I SAMARBEID MED For tolvte gang skal E24 kåre årets ledertalent i norsk næringsliv. Kjenner du et ledertalent under 35 som fortjener å være med i kåringen? Lever ditt tips her! Vårt enkle skjema tar kort tid å fylle ut - kanskje når din kandidat helt til topps i år?

Bjørn Gulden: Han er kanskje en ukjent næringslivsstjerne for de fleste, men hallingdølen er toppsjef i Puma – et av Europas mest gjenkjennbare varemerker. Han var fotballspiller på 1980-tallet, blant annet i Strømsgodset og Bryne, hvor han ble cupmester i 1987. Han var også proff i tyske Nürnberg og ble etter hvert værende i Tyskland. Guldens far var for øvrig landslagsspiller i både fotball og håndball på 60-tallet.

CUPFINALEN 1987: Bryne – Brann (1-0). Brynes Jan Madsen (t.v.) og Bjørn Gulden går forbi Per Egil Ahlsen (t.h.). Vis mer Bjørn Sigurdsøn NTB / Scanpix

Bjørn Maaseide: Beskrevet som Norges rikeste eks-idrettsutøver. Den tidligere

volleyballstjernen har gjort seg til milliardær. I 2000 kjøpte han seg opp i treningskjeden Sports Club og ble største aksjonær. I 2007 fusjonerte Sports Club med Elixia, som i 2014 fusjonerte med Sats. Det gjorde den tidligere EM-vinneren i sandvolleyball til norgessjef. Han hadde stillingen i to år. Maaseide har også bemerket seg som en suksessfull investor, blant annet innenfor bank.

E24 arrangerer Ledertalentene-kåringen for 12. gang. Kåringen skal finne Norges største næringslivstalent under 35 år.

Her kan du tipse oss om gode kandidater!

Trygve Hegnar: En av Norges mest kjente forretningsmenn, men også tidligere landslagsspiller i håndball med karriere i tysk Bundesliga og norsk toppscorer i VM 1964.

Siren Sundby: Seniordirektør hos Capgemini Invest, og tidligere kategorivinner og topp ti i Ledertalentene. Hun har også OL-gull i seiling fra Athen 2004.

Ådne Søndrål: Nok en OL-vinner, med verdensrekord og førsteplass på 1.500-meter i Nagano 1998. Samtidig som han var i verdenstoppen innen skøytesporten tok han en master på BI og en PMD ved Harvard Business School. Bygde opp Norwegian Outlet Vestby sammen med Trond Vegar Brattli. Duoen solgte det videre for 1,1 milliarder kroner i 2017.

Ådne Søndrål jubler etter sin 1500 meter, under OL i 1992 i Albertville. Han ble nr. 2 og tok sølvmedaljen. Under OL i Nagano seks år senere tok han gullmedalje og verdensrekord på samme distanse. Vis mer Lise Åserud NTB / Scanpix

Stine Lise Hattestad Bratsberg: Tok OL-gull i kulekjøring på Lillehammer i 1994, og fikk bronse i samme gren i Albertville to år tidligere. Etter karrieren jobbet hun i Burston-Marsetller før hun etablerte Creo Communication sammen med to partnere, og solgte selskapet videre til Ageis Media Norge med stor gevinst i 2006. I dag er hun partner med ansvar for bærekraft i KPMG.

Svein Gjedrem: Tidligere sentralbanksjef og finansråd. Han har en fortid som fotballspiller i Viking og Lyn.

Åge Skinstad: Sjefen for de gode tider i norsk langrenn, men også tidligere regiondirektør i NHO, Norge-sjef for Adidas og nå leder for sportsseksjonen i Ferd-eide Brav, som blant annet står bak Swix-merket.

Les også Hjelp disse med å finne årets Ledertalent

Karl Petter Løken: Tidligere landslagsspiller i fotball og en viktig brikke på Rosenborgs suksesslag på slutten av 80- og begynnelsen av 90-tallet. Han var konsernsjef i Kværner, et av Norges største industrikonsern. Da Kværner og Aker Solutions fusjonerte, ble det kjent at Løken fortsetter som direktør for fornybarløsninger i det nye Aker Solutions. Løken har bakgrunn fra Statoil og Lundin.

Vegard Heggem: Nok en tidligere Rosenborg-spiller og landslagsmann. Den tidligere Liverpool-spilleren bygget opp Aunan Lodge, en eksklusiv resort for laksefiskere i Rennebu. Heggem besluttet tidligere i år for å finne nye drivere – med ambisjon om å bruke resten av sitt yrkesliv på noe annet.

Omkamp under cupfinalen i 1995 på Ullevaal stadion. Vegard Heggem (t.v.) og Rosenborg vant 3–1. Vis mer Tor Richardsen NTB / Scanpix

Martin Andresen: Tidligere landslaglagskaptein og Premier League-proff som nå har tatt over som konsernsjef i Skeidar Living – en av Norges største møbelkjeder. Skeidar ble startet av hans bestefar Erik for 50 år siden, og har vært i familiens eie siden.

Torbjørn Falkanger: Skihopperen ble plukket ut til å lese opp den olympiske ed under Oslo-OL i 1952. Ledet familiebedriften Falkanger Sko etter endt karriere, og satt i City Syd-styret som ansatte Petter Stordalen som sentersjef i 1987.

Holmenkollrennet 1953. Skihopper Torbjørn Falkanger i aksjon under hoppet i Holmenkollen. Vis mer Jan Stage NTB / Scanpix

Arne Larsen Økland: En av Norges store fotballstjerner på tidlig 80-tall, med proffkarriere i Tyskland og Frankrike. Etter endt karrieren var han med å bygge opp Dolly Dimple’s-pizzakjeden, og var en stund daglig leder for dette selskapet.

I tillegg fins det en rekke idrettsutøvere som har brukt sitt kjente navn på å lage sportsklær og sportsutstyr. Her kan blant annet nevnes Bjørn Dæhlie,

Vegard Ulvang, Olaf Tufte, Lasse Kjus, Therese Johaug og Kari Traa.

Flere har også markert seg som flinke til å plassere penger i aksjemarkedet, deriblant Thor Hushovd og Aksel Lund Svindal.

Les også Fikk toppjobb i Oslo Børs-datterselskap som 26-åring

Les også Slik gjorde de karriere i verdensmetropolene