Equinors sommerstudenter får ikke adgang: – Dette blir et spesielt år

Studentene i Equinors populære sommerprogram får i år hverken tilgang til kontorer eller anlegg. Alt blir gjennomført på nett på grunn av coronaviruset. Jakob (23) tror likevel han får utfordret seg i relevante prosjekter.

Ellen Margrethe Andreasson som leder Equinors sommerstudentprogram er glad for å slippe å avlyse, selv om alt nå foregår over nett på grunn av coronakrisen. Vis mer Equinor og Reuters (Nerijus Adomaitis)

Publisert: Publisert: 24. mai 2020 11:20

Ellen Margrethe Andreasson leder Equinors sommerprogram, der studenter som er i gang med bachelor- eller mastergrad får prøve seg.

Av de 6.000 studentene som søkte i år, har 275 fått tilbud.

– Vi pleier hver sommer å ha ganske mange studenter jobbende hos oss på våre kontorer og anlegg, men da covid-19 kom forsto vi raskt at det ikke lot seg gjøre på vanlig måte, sier Andreasson til E24.

Hun forteller at smittevernsreglene hindrer studentene i å jobbe på Equinors kontorer, og at det derfor legges opp til at de skal løse ulike caser (oppgaver) i grupper virtuelt.

I tillegg får de virtuelle sesjoner der de vil lære mer om selskapet, industrien og om måten Equinor jobber på.

Nytteverdi?

Ingen studenter har foreløpig trukket seg etter endringen i programmet.

– Vi tolker det som at de er positive til å prøve noe annet, så det er positivt. De er nok spente, for foreløpig har det ikke gått ut mye informasjon, men det kommer i løpet av denne uken.

– Det blir et annerledes program som vi ikke har prøvd før, men vi tror det blir bra, sier Andreasson.

– Tror dere at selskapet og studentene får like stor nytte av årets program som tidligere?

– Vi tror det og vil legge til rette for det, ikke minst siden dette blir et spesielt år å ha sommerjobb hos oss. Kanskje får disse studentene en type unik erfaring som få andre studenter har.

Alle får mentor

– Det blir ikke helt det samme når man ikke treffer kolleger og ledere, men på den annen side får de møte mange som de kanskje ellers ikke ville fått gjort, selv om det blir digitalt, sier Andreasson videre.

Hun opplyser også at alle nå vil få en mentor som er spesialisert innenfor det området caset dekker.

Programmet varer i syv uker, og lønnen er den samme som de ellers ville fått.

Equinor har ikke tall på hvor mange som har gjennomført sommerprogrammet som ender opp med jobb i selskapet, men sier at det er «en del».

– Andelen tidligere sommerstudenter vi tar inn i vårt «graduate program», hvor vi tilbyr fast jobb etter endte studier, varierer fra år til år avhengig av behovet og fagdisipliner vi rekrutterer til, sier hun.

Equinor har studenter fra et bredt fagfelt: matte, fysikk, geologi, ingeniører, økonomi, markedsføring, logistikk og IT.

– Når alternativet var å avlyse det opprinnelige sommerstudentprogrammet, så er vi utrolig glad for å kunne tilby et slikt virtuelt program.

Selskapet har ikke sett noe nedgang i søkertallene til sommerprogrammet de siste årene med økt klimafokus, men ser at fornybarstillingene er veldig populære.

Synd å ikke treffe kolleger

Jakob Rognlien (23) er sivilingeniørstudent på NTNU, og deltar i sommer for andre gang i Equinors studentprogram. Han har ett år igjen av studiene, og forteller at han ser på sommerjobben som en måte å posisjonere seg i bransjen.

– For min del er det særlig to aspekter som er viktige: å bli kjent med kolleger, men også relevante arbeidsoppgaver, sier han til E24 midt i eksamensforberedelsene.

Jakob Rognlien deltar i årets sommerprogram for studenter hos Equinor. Vis mer Privat

Da han undertegnet kontrakten i februar var det i tillegg til det faglige, særlig kontakten med kolleger han så fram mot. Rett før påske fikk han beskjeden om endringene i programmet på grunn av coronakrisen.

– Jeg ble litt tatt på senga, for tanken om at det kunne påvirke sommerprogrammet hadde ikke streifet meg, sier han til E24.

– Jeg ble overrasket og forventningene mine endret seg veldig, både med tanke på at jeg nå ikke skulle få møte kolleger og relevante arbeidsoppgaver, tilføyer han.

Relevante problemstillinger

Studenten har nettopp mottatt oppgavene og prosjektene som Equinor tilbyr i sommer.

– Nå som vi har fått oppgavene, er det mye mer motiverende, og jeg ser at det åpenbart er oppgaver som har verdi og kan brukes.

– Får du like stor nytte av programmet i år tror du?

– Det tror jeg absolutt basert på de prosjektene vi kan velge mellom. Det ser ut som jeg kan få utfordret meg.

Han forteller at det blant annet dreier seg om problemstillinger knyttet til coronakrisen