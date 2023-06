Tidligere topptalenter: Dette kjennetegner et ledertalent

– En god leder ser ikke bare oppgaven foran seg, men også menneskene rundt seg, mener fjorårets vinner av ledertalentene.

TIDLIGERE VINNER: Christina Moe Gjerde i Voi vant førsteplassen og tittelen Årets ledertalent i 2022 på E24s Ledertalent-arrangement på Sentralen i Oslo. Hun forteller E24 hva som kjennetegner et ledertalent.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Nå er E24s kåring av årets ledertalent i gang. Vi jakter tips, så kjenner du til en dyktig, ung leder som utmerke seg, tips oss her!

Men hva kjennetegner egentlig et ledertalent? E24 har vært i kontakt med tidligere vinnere for å prøve å finne svaret.

Fokus på mennesker

Christina Moe Gjerde, fjorårets ledertalent og Voi-sjef, mener at den viktigste egenskapen hos en god leder er at de er klar over at suksess ikke kommer fra eget arbeid alene, men også ved å bygge et lag med mennesker som utfyller hverandre og jobber mot et felles mål.

– De evner å motivere og inspirere sine teammedlemmer ved å være dedikert og går all-in i alt de gjør, sier hun og legger til:

– De ser ikke bare oppgaven foran seg, men også menneskene rundt seg.

Her er hele fjorårets vinnerliste.

JURYMEDLEM I LEDERTALENTENE: Martin Schütt er gründer og daglig leder for Askeladden & Co. Han ble kåret «Årets innovatør» i 2019 og har de siste årene vært med i juryen.

Martin Schütt er gründer og daglig leder for Askeladden & Co. Han ble kåret som «Årets Innovatør» i 2019. I år er han med i juryen for Ledertalentene. Han deler flere av de samme tankene som Moe Gjerde.

– Felles for de fleste ledertalenter er at de har evne til å gi bånn gass og er flinke med folk, forteller gründeren.

ÅRETS BÆREKRAFT 2020: I 2020 vant Jan Christian Vestre «Årets bærekraft» i Ledertalentene som daglig leder for møbelprodusenten Vestre. I dag er han næringsminister (AP).

Tillit

Næringsminister Jan Christian Vestre har også vært på vinnerlista i Ledertalentene. Som daglig leder for møbelprodusenten Vestre vant han tittelen «Årets bærekraft» i 2020.

Vestre poengterer også viktigheten av å bygge et godt lag.

– Gode ledere har en visjon, de er opptatt av å bygge lag fremfor å dyrke enkeltpersoner. De gir tillit og ansvar til alle rundt seg og jobber hardt selv, sier Vestre.

Les også – Fremtidens ledere bør ikke være som sine forgjengere

Ledertalentene 2023

For femtende gang kårer E24 Norges største ledertalent under 35 år. Nå er det åpnet for å sende inn tips om hvem som fortjener tittelen Årets ledertalent 2023, som utropes mot slutten av året.

Tipsene som kommer inn til Ledertalentene vurderes først av fageksperter på de ulike fagområdene, deretter av et profesjonelt rekrutteringsbyrå – og til slutt av juryen.