– Fremtidens ledere bør ikke være som sine forgjengere

Rekrutteringsekspertene i MeyerHaugen skal hjelpe E24 å peke ut Årets ledertalent. Her er de fem egenskapene de mener er viktigst for ledere fremover.

Partner Petter Meyer (t.v.) og administrerende direktør Jane Aamodt Haugland i MeyerHaugen inngår nå et samarbeid med sjefredaktør Lars Håkon Grønning i E24 om Ledertalentene.

– Det har blitt mer komplekst å være leder de siste årene.

Det sier administrerende direktør Jane Aamodt Haugland i rekrutteringsselskapet MeyerHaugen.

MER KOMPLEKST: Jane Aamodt Haugland i MeyerHaugen mener ledelse er noe annet enn før og krever andre egenskaper.

– De ansatte sitter på ulike steder, noen også i ulike tidssoner. Heller enn å forsøke å kontrollere hva folk gjør, må ledere ha tillit til de ansatte og vurdere dem på hva de leverer, sier hun.

For første gang i år skal MeyerHaugen være med som samarbeidspartner for E24s kåring Ledertalentene.

Se hva rekruttererne mener er de fem viktigste lederegenskapene nederst i saken.

Skal sile ledertalenter

Når E24 skal utpeke årets ledertalenter får de hjelp av MeyerHaugens profesjonelle rekrutterere, som intervjuer og gjør sin vurdering, før juryen tar fatt på sitt arbeid.

– Det var lett for oss å si ja til denne utfordringen. Vi ønsker å bidra med et nytt blikk og utfordre E24 på hva som er et ledertalent, sier Petter Meyer, som er en av grunnleggerne og partner i selskapet.

FRISKE ØYNE: Petter Meyer i MeyerHaugen vil utfordre E24 på hva som er et ledertalent.

Han understreker at ledertalenter like gjerne kan finnes blant de med hull i CV-en, folk som har tatt andre typer utdanninger eller har annen etnisk bakgrunn enn den typiske lederen.

Vil utfordres

Sjefredaktør Lars Håkon Grønning i E24 er svært tilfreds med å ha fått MeyerHaugen med på laget når avisen for femtende gang skal kåre hvem som er årets ledertalenter.

– Ledertalentene har blitt en institusjon. Målet vårt er å bidra til å utvikle og løfte frem dyktige ledere i norsk næringsliv, sier han.

Grønning trekker frem to faktorer som har bidratt til at valget falt på akkurat dette rekrutteringsselskapet som ny samarbeidspartner for Ledertalentene.

– MeyerHaugen har en faglig tyngde som vil bidra til å sikre kvaliteten i vurderingsprosessen. Dessuten er de innovative og vi håper de vil utfordre oss til å tenke nytt, så kåringen blir enda bedre, sier han.

– Å rekruttere er litt som dating

Da Petter Meyer for fem år siden grunnla selskapet sammen med Sverre Haugen, var ambisjonen å rekruttere på en ny måte.

– Tradisjonelt foregår ansettelser veldig på arbeidsgivers premisser. Det er stillingsutlysninger med lange kravlister og lite fokus på hva bedriften har å tilby, sier han.

I stedet ville de utjevne maktbalansen og gi kandidatene mer informasjon om den aktuelle arbeidsplassens ambisjoner, verdier, kultur og ledelse.

Til hver stilling de hjelper til med å besette lager de derfor en podkast-episode, der de intervjuer lederen som rekrutterer.

– Å rekruttere er litt som dating. Tilliten og den sosiale kontrakten er viktigere enn den formelle avtalen man undertegner, sier han.

SER FREMOVER: Jane Aamodt Haugland og Petter Meyer i MeyerHaugen peker på fem egenskaper fremtidens ledere bør ha.

Fremtidens ledere

Hva som er de viktigste egenskapene hos en leder er nå i stor endring, ifølge de to rekrutterne fra MeyerHaugen.

– Fremtidens ledere bør ikke være som sine forgjengere, sier de.

Selv om struktur og planmessighet fortsatt er en viktig egenskap, peker de på fem egenskaper som har blitt viktigere for de som skal være ledere fremover:

1. Å kunne lede under endring

– Det er viktig å kunne navigere i usikkerhet, å tåle at omgivelsene endres og at man må kaste om på alle planer på kort varsel, sier Petter Meyer.

2. Å eie lederansvaret

– Gode ledere eier sitt eget lederskap. Det holder ikke å administrere. Og går det dårlig dytter du ikke folkene dine foran deg, da må du ta ansvar, eie det og stå i det, sier han.

3. Evne til å finne bra folk

– En av de viktigste egenskapene er at du klarer å rekruttere flinke folk. Du må skape tillit og relasjoner som gjør at du får de beste på laget, sier han.

4. Tro på fremtiden

– Gode ledere er fremoverlente, nysgjerrige og har tro på fremtiden og innstillingen at «dette skal vi løse», supplerer Jane Aamodt Haugland.

5. Å kunne ombestemme seg

– En viktig lederegenskap er også å være trygg nok til å kunne erkjenne egne feil og kunne endre synspunkt i møte med andres gode argumenter, sier hun.