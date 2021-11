Vis mer

Slik planlegger du for suksess

Om man ønsker balanse og suksess i hverdagen, bør man planlegge hver dag ned til minste detalj, eller ta ting på impuls?

Yrja Oftedahl Yrja Oftedahl er en aktiv stemme innenfor gründermiljøet i Oslo. Hun er lidenskapelig opptatt av teknologi, merkevarebygging, motivasjon og selvledelse.

Hei Yrja!

(..) Jeg ser mange anbefaler struktur og planlegging for å få til gode studieteknikker, arbeidsvaner og generelt et velfungerende liv. Men hvor strukturert og “hard” mener du man bør være for å få alt til å gå rundt? (..)

Hei! Det er et godt spørsmål!

Det er også utfordrende å svare, nettopp fordi vi er så forskjellige. Noen av oss elsker å ha alt planlagt til punkt og prikke, mens andre er nødt til å ha rom for det spontane (..)

