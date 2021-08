Ung leder: – Forsvaret gjorde meg til en god sjef

Tilbakemeldingskulturen i Forsvaret styrket lederegenskapene til Manav Riehl Kumar. Telia-lederen oppfordrer unge til å ta lederrollen også i uoffisielle settinger for å utvikle seg.

Kobler av med Playstation: For å koble av fra lederjobben tilbringer Manav tid med barna eller spiller Playstation. Vis mer

I fjor ble Manav Rihel Kumar (32) kåret til årets leder i Onecall da han ledet kundesenteret med 140 ansatte. Han har tidligere fått flere utmerkelser for sine ledelsesprestasjoner i Forsvaret, og i dag er han sjef for strategiutførelse i Telia.

Tobarnsfaren sitter på hjemmekontor i familiens hus i Ski når E24 ringer for å slå av en prat om ledelse.

– Hvilke tre ord beskriver deg best?

– Ambisiøs, samarbeidsvillig og optimistisk.

– Hvordan er det å være ung leder?

– Jeg fikk min første ordentlige ledererfaring som 20-åring da jeg var befal i Forsvaret. Som 28-åring ble jeg kundesentersjef i Onecall. Min erfaring er at så lenge man har en ydmyk tilnærming til lederrollen og har troen på at de ansatte er kompetente, spiller ikke alderen til lederen noen rolle.

– Hva er den viktigste egenskapen for å være en god leder?

– Det er å kunne tilpasse lederstilen til det situasjonen krever. Ulike situasjoner krever ulik lederstil. Av og til krever situasjonen en leder med stram hånd og en leder som tydelig viser vei, men i mange andre situasjoner er god ledelse å skape rom for at de ansatte selv skal kunne prøve og feile. Da vil en god leder fokusere på å utvikle de ansatte.

– Hvordan vil du beskrive din lederstil?

– Min ledelsesfilosofi er at jeg er hard på hva vi skal oppnå, men veldig åpen for at vi sammen skal finne ut hvordan vi skal komme dit. Så jeg er på ingen måte en autoritær leder, men en tillitsbasert leder. Som leder er min rolle å legge best mulig til rette for de som skal gjøre jobben.

– Hva er det mest utfordrende ved å være leder?

– Det mest utfordrende er å balansere alles ønsker. Når du er leder, ønsker alle noe fra deg. Toppledelsen har sine ønsker, og de ansatte sine. Da er det utfordrende å finne løsninger som er optimale for alle parter. Ofte må man som leder ta upopulære avgjørelser, og mange av disse tas når det er tidspress og mye står på spill. Da hender det at ikke alle parter føler at de har blitt hørt, og det kan være utfordrende som leder.

– Kan du gi et eksempel på en skikkelig utfordring du som leder har stått i?

– Da coronapandemien inntraff var hele kundesenteret som jeg ledet fysisk lokalisert i Nydalen. Da regjeringen stengte ned landet måtte vi finne en løsning for å flytte 120 konsulenter på hjemmekontor over en helg slik at de kunne ivareta kundene da linjene åpnet på mandagen.

– Dette var svært utfordrende fordi vi rent teknisk aldri hadde gjort noe i nærheten tidligere. I tillegg måtte ansatte ivaretas på en god måte i en tid med mye usikkerhet og frykt. God informasjonsflyt var helt essensielt, og både jeg og teamledere jobbet tilnærmet en uke i strekk for å få de tekniske løsningene opp og stå, etablere virtuelle koordineringspunkt, og ta vare på ansatte.

– De første dagene var preget av mye adrenalin og motivasjon for å sammen løse en samfunnsutfordring. Den virkelige utfordringen kom når røyken hadde lagt seg etter et par dager, og det gikk opp for ansatte at dette kanskje ble den nye normalen. Det å opprettholde moral og motivasjon i en slik situasjon var veldig krevende.

– Hva er dine beste tips til andre unge ledere?

– Ikke vær redd for å ta lederrollen. Du kan ha en lederrolle uten å formelt være ansatt som leder, og en god måte å bli en bedre leder på er å få ledererfaring. Det er også viktig å sørge for å omringe seg av gode støttespillere og å be om tilbakemeldinger fra de som vil deg vel. Jeg merket hvor verdifullt og viktig dette er i min tid i Forsvaret, hvor tilbakemeldingskulturen er veldig god.

– Hvor er du om ti år?

– Det vet jeg ikke. For ti år siden hadde jeg klare mål og ambisjoner om hvor jeg skulle være ti år frem i tid, men nå har jeg funnet ut at det beste er å ri litt med bølgene. La ting komme spontant. Jeg er selv spent på å se hvor jeg er om ti år.

