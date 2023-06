Ledertalentene 2023

Kopier lenke

For femtende gang gjennomfører E24 kåringen Ledertalentene, for å peke ut de fremste lederne under 35 år i norsk næringsliv. Vi er derfor avhengig av tips fra nettopp deg!

Til kåringen i fjor kom det inn over 350 tips om unge ledere. Disse ble nøye vurdert, av både fageksperter i hver kategori, et rekrutteringsbyrå og til slutt en jury med erfarne næringslivsledere.

Vinnerne ble kåret på et storslått arrangement i Marmorhallen på Sentralen.

Nå er prosessen for 2023 i gang - og fristen er satt til 1. juli. Send inn ditt tips nå ved å klikke på en av kategoriene over!

Årets jury

Cathrine Foss Stene (juryleder) Leder- og organisasjonsutvikler. Gründer og eier av SKAPr Consulting. Tidligere partner og medeier i Implement Consulting Group, samt tidligere konserndirektør hos Schibsted, SAS og Manpower. Bred erfaring som styreleder og -medlem.

Martin Schütt Med-gründer og daglig leder for Askeladden & Co, gründerfabrikken som står bak selskaper som Dr.Dropin, Squeeze, Verd Begravelse m.fl. Han har bakgrunn som premiert ledertalent, og var kategorivinner og topp ti i Ledertalentene i 2019.

Maria Moræus Hanssen Hun har hatt en rekke viktige roller i selskap som Aker og Yara her hjemme, men også internasjonalt: Var konsernsjef i det tyske energiselskapet DEA, og ble så visekonsernsjef i Wintershall DEA når de to slo seg sammen.

Pablo Barrera Lopez Tidligere konserndirektør i Yara og spesialutsending til det globale matinitiativet Imagine Food Collective. Nå er Barrrera Lopez konsernsjef i Haugaland Kraft. Han er også Årets ledertalent 2018.

Våre samarbeidspartnere

Kåringen av E24 Ledertalentene gjennomføres i samarbeid med rekrutterings- og rådgivningsselskapet MeyerHaugen og arbeidsgiverorganisasjonen NHO.

Tidligere års vinnere

Her finner du vinnerlisten fra 2022 og tidligere år.