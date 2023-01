Hvordan svare på spørsmål om sterke og svake sider? Dette bør du ikke si.

Dette bør du ikke si, ifølge eksperten.

Å søke jobb er krevende, men også spennende. Som jobbsøker ønsker du selvsagt å vise dine beste sider og hvorfor du er kvalifisert for jobben du søker. Du må likevel være forberedt på at intervjueren stiller noen vanskelige og kanskje ubehagelige spørsmål for å finne ut om du er den rette for jobben.