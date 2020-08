Paul har søkt tusenvis av jobber: – Jeg føler meg diskriminert

Norsk-polske Paul har hovedfag i petroleumsgeologi fra UiO og mastergrad i geofysikk fra UiB. Likevel måtte han til utlandet for å få jobb. – Ikke et ukjent fenomen, sier forsker.

Paul er nå i Polen hvor han har fått jobb. Han forteller at denne ikke er relevant for utdanningen hans, men at han har tatt det han kan få. Vis mer Privat

Publisert: Oppdatert: 1. august 2020 20:25 , Publisert: 1. august 2020 19:27

– Jeg håper jeg kan få en relevant jobb i Norge sånn at jeg kan få bo med samboeren min, men det ser mørkt ut, sier Paul Olkowski-Malon til E24.

Olkowski-Malon ble utdannet petroleumsgeolog i 2003, men har aldri fått jobb som dette i Norge. Dette til tross for gode akademiske resultater og at han skal ha søkt på opp mot 3.000 jobber siden 2015.

Han forteller at han har søkt på jobber i konsern med avdeling i både Norge og utlandet.

– Da har jeg flere ganger opplevd å bli invitert til intervju hos den utenlandske avdelingen og ikke den norske, sier han.

– Ikke noe nytt

Sosiolog og forskningsleder Jon Rogstad ved Fafo har forsket på blant annet diskriminering i arbeidslivet.

– Det er ikke noe nytt at høyt utdannede østeuropeere opplever seg diskriminert på arbeidsmarkedet i Norge, sier Rogstad.

Rogstad forteller at dette kan skyldes at nordmenns assosiasjon til polske personer ofte er knyttet til bygg- og anleggsbransjen.

– Derfor kan flere med denne bakgrunnen oppleve vansker når de søker jobb, sier Rogstad.

Olkowski-Malon sier at han også har flere bekjente med lignende erfaring i Norge. De er høyt utdannede med østeuropeisk opprinnelse.

– Få ønsker å snakke åpent om dette, men det er flere som opplever seg diskriminert i Norge. Jeg vet om mange med høy utdannelse som har måttet bytte navn fra sitt østeuropeiske til et som klinger mer norsk for å bli inkludert i arbeidslivet i Norge, sier Olkowski-Malon.

Jon Rogstad er ikke overrasket av Pauls historie. Han har inntrykk av at den ikke er unik, og at mange med østeuropeisk bakgrunn har opplevd lignende hendelser. Vis mer Fafo

– Arbeidsgivere ser ikke nødvendigvis mangfold

E24 skrev nylig at fem av topplederne i de 100 største selskapene i Norge har bakgrunn fra ikke-vestlige land, og 15 fra andre vestlige land.

– Generelt er det en utfordring at vi ansetter personer som er lik oss selv, sa Anne Louise Aartun Bye NHOs avdelingsdirektør for arbeidsliv til E24.

Olkowski-Malon kjenner seg igjen i problembeskrivelsen til Aartun Bye.

– Jeg tror det hun sa der er veldig sant, og også en mulig forklaring på hvorfor jeg får så dårlig respons i arbeidslivet, sier han.

Alt som gjør at en jobbsøker avviker fra det vanlige, det som oppfattes som det normale, vil mange arbeidsgivere tenke at krever noe ekstra, ifølge Rogstad.

– Arbeidsgiveren ser ikke nødvendigvis mangfold. De ser heller at de blir usikre på hva en annen bakgrunn innebærer i det daglige, avslutter han.

Søkte på de samme jobbene

Olkowski-Malon kom til Norge fra Polen som 11-åring. Da han etter hvert skulle velge studieretning la han vekk kjemiinteresser for en sikrere karrierevei innen olje og gass.

Paul Olkowski-Malon sier han har søkt på flere tusen jobber i Norge. Vis mer Privat

Men allerede som student merket han at det var vanskelig å få jobb innen oljenæringen.

– Studievennene mine og jeg søkte på de samme sommerjobbene i både Oslo og Stavanger, men jeg fikk aldri sommerjobb innen olje og gass.

E24 har fått tilgang på karakterutskriftene til Olkowski-Malon som viser at han har gode akademiske resultater med blant annet A på hovedoppgaven sin fra Universitetet i Oslo.

Da han i 2003 ble uteksaminert med hovedfag i petroleumsgeologi, skulle det likevel bli enda vanskeligere å få jobb.

– Jeg søkte på alle jobber jeg kunne tenke meg innen fagfeltet mitt, men jeg gikk arbeidsledig frem til slutten av 2005. Samtidig så hadde alle de jeg gikk på kull med fått jobb rett etter endt studie med unntak av en kinesisk jente og meg.

Les også Rekrutterer advarer mot diskriminering: – Kjenner mange som har byttet navn

– Jeg har søkt rundt 3.000 jobber

Under oljeprisstigningen i 2005 fikk Olkowski-Malon sin første jobb i et internasjonalt oljeserviceselskap i Oslo med hovedkontor i Houston.

Senere fikk han en jobb i et selskap tilknyttet en norsk olje- og gassoperatør, men jobben var på et support-kontor og hadde lite med utdanningen hans å gjøre.

– Jeg begynte derfor på en master i geofysikk ved UiB ved siden av jobben for å få en større faglig bredde.

Da han i mai 2015 ble uteksaminert med master i geofysikk ved UiB, som en tilleggsutdanning, skulle det vise seg å være like utfordrende å få jobb da og i årene som fulgte.

– Jeg har søkt på opp mot 3.000 jobber siden 2015. Jeg føler meg diskriminert.

E24 har vært i kontakt med en professor i geofysikk ved Universitetet i Oslo som mener at det ikke høres urimelig ut at noen har søkt opp mot 3.000 jobber innen olje og gass over et tidsspenn på fem år.

Har foreløpig gitt opp jobb i Norge

Fordi Olkowski-Malon ikke har fått relevante jobbtilbud, har han i perioder fått jobber han er overkvalifisert til. Blant annet har han jobbet med telefonsalg.

– Jeg tar så klart alt jeg kan få av jobber, men jeg ønsker meg en stabil tilværelse nå. Jeg har samboer og vil leve et forutsigbart og lykkelig liv, sier han.

Olkowski-Malon fortalte historien sin til Dagsavisen i 2018, men situasjonen har ikke bedret seg siden, ifølge ham selv.

– Jeg har gitt opp jobbjakten i Norge for nå, og begynner i en jobb hos et amerikansk konsern i Polen nå i august, sier han.

Han har samboer i Norge, og håper derfor at han kan få jobb innen geofag her så snart som mulig.

Les også Norsk næringsliv: – Slik får vi mer mangfold

Her kan du lese mer om Karriere Jobb Diskriminering Rekruttering