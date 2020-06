27-åringen har ansvar for 750 millioner kroner

Da hun var 23 år, fikk hun sin første lederjobb. I dag er Liza-Mari Widnes Isaksen (27) sjef for en prestisjeinvestering på 750 millioner kroner.

Liza-Mari Widnes Isaksen (27) er driftsleder for Norway Royal Salmons nye settefiskanlegg i Dåfjord. Anlegget er for tiden under bygging og skal stå klart til produksjon neste år. Vis mer Privat

Publisert: Publisert: 14. juni 2020 07:40

– Man har jo et stort ansvar. Hvis man begynner å tenke på verdier, kan det fort bli litt skummelt, så det forsøker jeg å ikke tenke så mye på. Det er jo den samme jobben som skal gjøres uansett, sier Liza-Mari Widnes Isaksen.

Hun er driftsleder for Norway Royal Salmons nye settefiskanlegg i Dåfjord i Karlsøy kommune, omkring én times kjøring fra Tromsø.

Settefiskanlegget er under bygging og skal stå klart til produksjon i 2021. Da vil anlegget være arbeidsplassen til omkring tyve mennesker.

– Mange er positive til en ung sjef. De som er mest skeptiske er faktisk jevnaldrende, forteller hun.

Hjelp oss med tips til Ledertalentene!

For tolvte gang skal E24 kåre årets ledertalent i norsk næringsliv. Den årlige kåringen hedrer landets dyktigste ledere under 35 år.

Kjenner du en leder som fortjener å være med i kåringen? Lever ditt tips her!

Vårt enkle skjema tar kort tid å fylle ut – kanskje når din kandidat helt til topps i år?

Leder som 23-åring

Helt siden hun var ungdom, har Isaksen drømt om en toppjobb i havbruksnæringen.

Da sjefen i lunsjpausen for ti år siden spurte henne hva hun ville bli, var hun ikke i tvil:

– Jeg vil bli leder, svarte jeg.

Hun har alltid likt å lede andre mennesker. Da hun var yngre, var hun leder av ungdomsrådet i hjemkommunen Gildeskål og engasjert i ungdommens fylkesting i Nordland. I feriene og i helgene jobbet hun i havbruksnæringen. Den første sommerjobben fikk hun som 13-åring.

– Deretter gikk jeg blå linje, altså akvakultur, på videregående, forteller hun.

Etter endt skolegang startet hun som lærling hos Sundsfjord Smolt og fikk for alvor øynene opp for mulighetene innenfor havbruksnæringen. Da hun hadde fått fagbrev, tok hun en bachelor i havbruksdrift og ledelse. Ved siden av studiene engasjerte hun seg i studentorganisasjoner. Som 23-åring fikk Isaksen sin første lederstilling.

– Jeg fikk jobb som assisterende driftssjef i Helgeland Smolt, men på den tiden var det ingen driftssjef i virksomheten, så jeg fikk alt ansvaret. Etter ett år ble jeg ansatt som driftsleder, forklarer hun.

Etter hvert ble hun headhuntet til sjefsjobben hos Norway Royal Salmons nye settefiskanlegg utenfor Tromsø.

Anlegget har en prislapp på trekvart milliard kroner.

– Kan man det man holder på med, er man gammel nok uansett til å være leder for et slikt anlegg. Det går fint an å være ung leder for store prosjekter, mener driftslederen og legger til:

– Det kan kanskje virke litt skummelt, men man har alltid folk rundt seg som kan hjelpe til. Jeg gjør jo ikke alt alene.

Anlegget er under bygging og skal stå ferdig til produksjon i 2021. Vis mer Andreas Sørensen

Og når det er ferdig, skal det se slik ut. Vis mer

Starter tredje anlegg

Isaksen har vært med fra starten av i planleggingen av settefiskanlegget i Dåfjord. Men det er ikke første gang 27-åringen er med på å starte et anlegg. Da hun var lærling på Sundsfjord Smolt, var anlegget nytt, og det forrige anlegget hun ledet, Helgeland Smolt, var også flunkende nytt.

Settefiskanlegget i Dåfjord er dermed det tredje hun er med på å starte opp.

– Det er spennende å få være med fra begynnelsen, og jeg er blitt tatt godt imot, sier hun og fortsetter:

– Som ny leder, uansett alder, må man bevise at man kan noe. Kollegene her er veldig flinke.

Og dersom man har en drøm om å bli leder, mener Isaksen at det er viktig å sette mål, fortelle hvor man vil og hva man har lyst til.

– Man må tørre å satse og fortelle at man ønsker lederansvar, avslutter hun.

Les også Nå skal vi finne «årets ledertalent» – kom med tips!