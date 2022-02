Har «master» i Røkke: – Vi bruker jo det aller meste av tiden sammen

Øyvind Eriksen har jobbet «sykt mye» på jusen, som advokat, og som Kjell Inge Røkkes parhest. For Akers konsernsjef er jobb og fritid to sider av samme sak.

– Her er mitt kontor, Kjell Inge sitt er på andre siden. Og så deler vi møterom.

Konsernsjef Øyvind Eriksen viser inn til sjefsfløyen i Kjell Inge Røkkes børsnoterte industrigigant Aker. Glass fra gulv til tak, lyse møbler – og masse, masse kunst.

Noe er Akers eget, noe tilhører de ansatte – blant annet Eriksen selv. Veggen utenfor konsernsjefens kontor prydes av et digital verk som forestiller en solcellepark i Nevada. Bare fem eksemplarer eksisterer – men Aker er langt fra den mest kjente eieren. Skuespiller Leonardo DiCaprio gjorde verket kjent ved å kjøpe et eksemplar, for å vise frem miljøengasjementet sitt.

Eriksen trekker fra gardinen inn til møterommet. En ny gardin skjuler Røkkes kontor.

– Så her kan dere trekke fra gardinene og se på hverandre jobbe?

– Ja, da kan vi sitte og vinke til hverandre. Eller sørge for at vi holder på med noe fornuftig, sier Eriksen og ler.

De to har vært «parhester» siden 2009. Da Eriksen ble konsernsjef, trådte Røkke inn som styreleder i Aker.

– Siden har det vært parhester. Og vi kommer til å fortsette som parhester, sier Eriksen i ukens episode av E24s podkast Voksenpoeng.

Hvordan ble mannen fra Larvik parhest med Norges mest kjente industribyggere? Tilfeldigheter, tilfeldigheter og flere tilfeldigheter, ifølge ham selv.

Eriksen hadde ingen klare karriereplaner som ung – men han ville ikke bli tannlege, som faren. Yrkesinspirasjonen dukket opp fra en juristnabo.

– Han var snill og delte med meg litt om sitt yrkesvalg og sitt yrkesliv. Jeg syntes det hørtes spennende ut, sier Eriksen.

Han brøytet seg gjennom fem «ganske kjedelige» år på jusen, og gikk ut med gode nok karakterer til å sikre ham spennende jobber. Noen jobbsøkeprosess ble det riktignok ikke. Det første jobbtilbudet dukket opp under NM i optimistjolle i 1987, hvor lillebror Jon gikk av med seieren.

Under premieutdelingen kom han i snakk med sidemannen, som viste seg å være rekrutteringsansvarlig i advokatfirmaet Bahr. Etter et forhør om karakterer, fikk han tilbud om sommerjobb på stedet.

– Jeg syntes jo det var veldig stas, og takket ja der og da.

Den unge jusstudenten hadde dog ikke helt fått med seg hva han takket ja til. På den tiden dominerte saken mot spionsiktede Arne Treholt nyhetsbildet. Han ble forsvart av advokatfirmaet Arntzen Underland.

– Så jeg trodde jeg hadde fått sommerjobb i Arntzen Underland, inntil jeg fikk bekreftelse på jobben i posten noen uker etterpå og forsto at det var Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen – det opprinnelige navnet til Bahr – som hadde gitt meg muligheten.

– Så det var også en tilfeldighet at jeg ble rendyrket forretningsadvokat, og ikke generalist i et annet firma, sier Eriksen.

«Sykt mye» jobbing

Sommerjobb ble til fast jobb, og etter fem år ble Eriksen Bahrs yngste partner. Etter hvert ble han også styreleder.

– Det må ha vært sykt mye jobbing?

Eriksen trekker litt på det.

– Det er sykt mye jobbing som jusstudent, det er sykt mye jobbing som advokat, og det er ikke noe lediggang å være konsernsjef i Aker heller. Så det har blitt mitt liv, min personlighet. Mange vil kanskje tro at det er en belastning, men for meg er ikke jobb og privatliv et krystallklart skille.

Han bedyrer at det å jobbe «nesten all sin våkne tid», går hånd i hånd med et sosialt liv. Mange av vennene hans har han møtt langs karriereveien.

– Er kone og barn enige?

– Det må du nesten spørre dem om. Men de har aldri beklaget seg over det. Det er alltid omkostninger med det du velger, men mitt yrkesliv har også vært berikende for familien, i den forstand at de har fått opplevelser og møtt spennende mennesker, sier Eriksen.

– Helt merkelig situasjon

Juristens aller første oppdrag i Bahr, var faktisk å jobbe med reguleringen av Aker Brygge. Men oppdraget som skulle gjøre ham og Røkke til kjenninger, kom først noen år senere.

Midt på 90-tallet ville det amerikanske investeringsfondet Tiger Management investere i Røkkes Norway Seafoods. Bahr representerte amerikanerne, og bega seg ut på en komplisert transaksjon med mange skattemessige utfordringer.

– Det var første gang jeg møtte Kjell Inge. Tidlig en julimorgen, stort møte, litt krise, for transaksjonen var i ferd med å stoppe opp på grunn av disse problemene. Kjell Inge er jo en veldig målrettet person, så han var ganske tydelig på hva han mente om oss som skapte problemene, sier Eriksen.

Advokatene kom seg gjennom både møtet og sommeren, og fikk rodd transaksjonen i land. Noen dager senere rullet en lastebil med saksmapper inn foran Bahrs kontoret – Røkke hadde bestemt seg for å bytte advokatfirma.

Eriksen og Røkke fant tonen gjennom mange år med kamper, oppturer og nedturer. I 2008 fikk han spørsmålet: Ville han droppe partnerjobben i Bahr, og bli sjef i Aker?

– Det var en helt merkelig situasjon, for jeg hadde ingen grunner i denne verden til å forlate Bahr. Men jeg hadde samtidig all verdens grunner til å gripe muligheten i Aker, sier Eriksen.

Master i Røkke

Et år senere satt han i sjefsstolen, og Røkke i styrelederstolen i Aker ASA. Parhestene var på plass foran vognen.

– Vi bruker jo det aller meste av tiden sammen, og det er mye tid. Vi snakker sammen mange ganger om dagen. Temaet er i all hovedsak jobbrelatert. Likevel ser jeg på Kjell Inge som en av mine aller beste venner, og jeg tror det er gjensidig, sier Eriksen.

Å jobbe med Røkke har av andre blitt beskrevet som ekstremt inspirerende, men også tidvis som å være «sperret inne i bur med en gorilla».

Eriksen kjenner seg ikke igjen i sistnevnte, men vedgår at å forstå hvordan Røkke tenker er et eget fag. Eriksen må kunne sies å ha en slags mastergrad.

– Et av utsagnene han aller oftest har kommet med de siste 25 årene vi har jobbet sammen, er «Øyvind, la oss begynne med svaret». Veldig ofte har vi startet med svaret, og ikke hatt filla peiling på hvordan vi skal komme dit. Det er en motsatt tilnærming til problemløsning enn det de feste av oss har lært på universitetet.

– Hender det at dere er uenige?

– Kjell Inge og jeg har, mange vil nok si merkelig nok, aldri kranglet. Det betyr ikke at vi alltid har vært enige. Vi har gjort ting som vi ikke er like begeistret for begge to, men hvor vi har respekt for at den ene er overbevist om at det er riktig for Aker. Hadde vi vært enige hele tiden, hadde vi aldri fått til det vi har fått til i Aker.

Positive minner om sykdomsperioden

Å bli leder var nok en tilfeldighet i Eriksens karriere. Men da han først fikk smaken på ledelse, likte han det.

Mye av lederstilen ble formet i Bahr: Han lærte at det er bedre å lytte i forhandlinger, enn å klubbe i hjel motparten med egne argumenter. At det er best å være diskret, men effektiv.

I Aker fikk han testet lederegenskapene i både kriser, oppturer og omstillinger. På veien har han avdekket svake sider: Utålmodig, kanskje litt streng. Sterke sider: Lite emosjonell på jobb, uansett situasjon.

– Mange blir mer emosjonelle når de blir eldre, har du merket noe til det?

– Nei.

– Du er fortsatt helt kul i hodet?

– Jeg tror det. Men jeg har også fått flere erfaringer av mer mellommenneskelig art, både for min egen del men også fordi en som leder opplever situasjoner hos kolleger som en kommer nær og må håndtere. Så en blir jo mer erfaren og forhåpentligvis litt klokere i å håndtere de mer personlige sidene av lederskap, sier Eriksen.

Selv gikk han gjennom en periode med kreft for 10 år siden. Til tross for at kreftformen hadde gode prognoser, tenkte Eriksen at hans siste time var kommet.

For mange blir en slik opplevelse et vendepunkt, fører til en omveltning. For konsernsjefen ble det heller en bekreftelse på at det han holdt på med, var helt riktig.

– At det å være konsernsjef i Aker, det er noe jeg vil tilbake til og holde på med videre. Dette høres «crazy» ut, men jeg tenker tilbake på det i dag som noe veldig positivt, sier Eriksen.

– Du skulle ikke begynne å hoppe i fallskjerm og bli frittstående konsulent?

– Nei, men jeg har jo, inspirert av mine egne erfaringer, vært heldig å bli nestleder i Kreftforeningens styre.

– Det du tenkte etter at du fikk kreft, var at du ville jobbe mer?

– Nja, ikke nødvendigvis. Det var ikke så realistisk å jobbe mer. Men jeg ville selvfølgelig gi noe tilbake. Det er ikke åpenbart at jeg hadde sett viktigheten av at personer som meg engasjerer seg også i den type frivillig arbeid hvis jeg ikke hadde gått gjennom min egen sykdomsperiode.

Evighetsperspektiv på jobben

Med utviklingen i Aker blir det ikke noe problem for Eriksen å få jobbet nok. Aker satser nå innenfor fire megatrender de har identifisert: Større energibehov, grønn energi, digitalisering og sunt kosthold.

– I dag har vi Aker BP, som er i en unik posisjon med tanke på det første, økt energibehov. Aker Horizons er i en tilsvarende spennende posisjon innenfor det grønne. Med Cognite og Aize har vi tatt en posisjon innenfor digitalisering. Og Aker BioMarine og Salmar Aker Ocean er utgangspunktene våre for også å skape verdier innenfor helse og sunt kosthold.

Eriksen forteller at han har et evighetsperspektiv på jobben sin.

– I hvert fall så langt mitt liv er evig, sier han med et smil.

Likevel antar han at det ikke blir helt åpent hvem som en dag blir hans etterfølger. Å ikke ha noen tanker om hvem som skal ta over nøkkelroller langt i forveien, mener han er en lederfeil.

– Kjell Inge er altfor dyktig og erfaren som eier og leder til å gjøre den feilen.

– Betyr det at han har en erstatter klar allerede?

– Det må du spørre ham om, men det håper jeg inderlig at han i alle fall har en tanke om.

– Det er ikke sånn at han tvinger deg til å diskutere det med ham?

– Det... Det hadde ikke vært noe vanskelig tema, men vi har ikke diskutert det. Jeg har også mine syn på hvem som kan dekke ulike lederoppgaver i Aker frem i tid, inkludert min jobb. Så får vi ta diskusjonen når situasjonen nødvendiggjør det.