Fem råd for å unngå utbrenthet: – Jeg følte meg immun mot stress

Anne Lise Heide hadde det gøy og var supereffektiv i jobben. Men gradvis kjente hun flere tegn på at noe var galt. Her er rådene for å unngå utbrenthet.

– En stund holder du deg gående på adrenalin, men ikke over tid, forteller Anne Lise Heide. Vis mer

Anne Lise Heide hadde alltid hatt et godt sovehjerte, men etter hvert begynte hun våkne midt på natten. Og når hun først var våken, sånn mellom klokken to og fire, prøvde hun ofte å bruke tiden til noe nyttig.

– Når jeg likevel ikke sov tenkte jeg det var lurt å få gjort unna litt jobb. Jeg skjønte ikke at det var helseskadelig (..)