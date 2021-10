– Det tok år før jeg lærte å være en god sjef

Vanessa Rudjord gikk fra å være make-upartist til å lede det som var Norges største moteblad. – Jeg var livredd, og spesielt da jeg skulle begynne å ansette folk.

Vanessa Rudjord forteller i siste episode av podkasten Grit med Cecilie Ystenes Myhre om hvordan det var å være fersk redaktør i Costume. Vis mer

Det er i den siste episoden av podkasten Grit, med mentaltrener Cecilie Ystenes Myhre, at Vanessa Rudjord forteller om hvordan hun jobbet seg opp og frem til en karriere i magasin- og moteverdenen.

Rudjord var tidligere moteredaktør i Elle og etter hvert ansvarlig redaktør i det konkurrerende motemagasinet Costume. Nå er hun en profilert influenser, forfatter og en av programlederne i podkasten Synnøve og Vanessa.

Nysgjerrig og analyserende

Rudjord begynte på makeupskole etter videregående, og forteller i podkasten at hun lenge følte på det å «bare være en sånn sminkedame».

I Elle jobbet hun under sjefsredaktør Signy Fardal.

– Hun var en skikkelig tøff sjef som sikkert skremte mange, men hun var flink til å høre på hva som var best for magasinet. Hun dreit i hvordan bakgrunn du hadde, og det ga meg selvtillit.

Etter hvert som hun opplevde å bli hørt og kunne vise til gode resultater, ble hun gradvis tryggere i rollen.

– Det som er fint med å jobbe med magasiner, er at man kan komme på en idé, og så en uke etter så er den laget, enten det er en artikkel eller en moteserie, og man får se resultatet.

Rudjord ble imidlertid etter hvert like opptatt av å gå mer analytisk til verks gjennom blant annet å analysere salgstall.

– Jeg ble nok etter hvert veldig analyserende fordi jeg var nysgjerrig på hva som solgte og hva som ikke solgte, og ikke minst hvorfor. Det var spennende, sier hun i podkasten.

Podkast: Vanessa Rudjord og Synnøve Skarbø har sammen podkasten Vanessa og Synnøve. Her fra Vixen Awards i 2017. Vis mer

Var livredd

Etter hvert fikk Rudjord tilbud om å bli sjefsredaktør og være med på å starte opp bladet Costume i Norge. Costume er eid av danske Bonnier. Da ble plutselig Rudjord en konkurrent til bladet hun startet sin karriere i.

– Jeg var livredd og spesielt da jeg skulle begynne å ansette folk. Jeg hadde jo ikke peiling på budsjetter eller personalansvar.

– Da jeg startet magasinet følte jeg jo nesten at jeg hadde jukset meg til stillingen, og hadde en følelse av at alle var så mye smartere enn meg og at jeg selv ikke kunne noen ting.

Stigma

Costume ble på kort tid like stor som Elle, og var lenge Norges mest leste motemagasin. Likevel har Rudjord alltid kjent på en viss usikkerhet.

– Det er jo litt stigma knyttet til å ha jobbet i motemagasin hele livet. I tillegg er den eneste utdannelsen jeg har som makeup-artist. Jeg vet det er fordommer mot det å være en «dum sminkedame». Det er noe jeg kjente på hele tiden, selv i Costume hvor vi på den tiden var det bladet som dro inn mest penger for Bonnier.

Hun sier til Myhre i podkasten at hun brukte fordommene som drivkraft.

– Det ble litt sånn: «Hallo, hadde det ikke vært for oss som lager dette magasinet, så hadde du ikke hatt noen jobb å gå til, så vis litt respekt». Det har nok alltid vært en driv i meg.

– Jeg fant ut da jeg var sånn 25–26 år at som regel er ikke alle andre smartere enn meg, selvfølgelig er jo mange det, men jeg fant ut da at egentlig er vi alle bare små barn som går rundt og føler oss dummere enn alle andre. Om du er næringslivsleder innenfor finans, om du er mann eller dame, alle er vi bare små bar som prøver å si «hei, hei» til verdenen.

Etter hvert ble hun tryggere i jobben.

– Det vokste seg til. Det å jobbe i et stort skandinavisk konsern og gå i møter med dresskledde sjefer, og så skjønne at egentlig er ikke de så smarte de heller, da ble det litt mer sånn: Ok, dette er greit. Og da de i tillegg hørte på meg og ga meg backing på ting, da får man etter hvert en selvtillit.

Var vinglete

– De feilene jeg har gjort handler mest om det å være en god sjef, og det tok ganske mange år før jeg lærte det. Jeg hadde ingen erfaring med det, og jeg hadde lyst å tekkes alle.

Hun sier i podkasten at hun var vinglete når hun måtte si ifra om ting og gi tilbakemeldinger.

– Jeg tok ikke den ubehagelige sjefsinnstillingen som jeg burde tatt, som egentlig bare gjør at folk føler seg mye tryggere.

Hun ble aldri en spesielt streng sjef.

– Det var jeg heller ikke da jeg etter hvert ble mer tydelig. Jeg var opptatt av god stemning, og jeg lot av og til noen få gjennomslag med sine ideer, selv om jeg tenkte den ville selge litt dårligere, fordi det kunne jo hende jeg tok feil, men mest av alt gjorde jeg det fordi alle skulle føle at de var med, at det var deres magasin og for at alle skal ville blø for drakten.

Etter 16 år i moteblad-bransjen, valgte Rudjord i 2014 å gi seg som sjefsredaktør. Da hadde hun stått i en storm rundt anklager om sammenblanding av roller, som bladet etter hvert ble felt for i Pressens Faglige Utvalg (PFU).

I 2017 startet hun opp podkasten Vanessa og Synnøve, også der uten tidligere podkast-erfaring. På spørsmål om hun liker å gå ut av komfortsonen, svarer Rudjord bekreftende.

– Jeg synes det er spennende å gjøre nye ting jeg ikke kan.