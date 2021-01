Brian Cliff Olguin Faren inspirerte Jensen-familiens «grønne får» – Hans stjerne skinner nok litt sterkere for meg Faren inspirerte Jensen-familiens «grønne får»: – Hans stjerne skinner nok litt sterkere for meg

Rev Ocean-sjef Nina Jensen kunne nærmest få panikkangst av tanken på å slutte i WWF. Kjell Inge Røkke måtte bruke et år på å overtale henne.

– Jeg er ikke så kreativ eller god til å lage ting, altså, sier Nina Jensen fra kontorstolen i det gigantiske, nå nesten folketomme Aker-lokalet på Fornebu.

E24 har akkurat fått vite hvorfor det ligger tang utover kontorpulten. Det har hun plukket på Fornebustranda.

Så har hun presset og tørket det - og brukt det som dekor til julekort til de 23 ansatte hun leder i Kjell Inge Røkkes prestigeprosjekt Rev Ocean.

Veggene er prydet med datafremstillinger av hvordan det gigantiske skipet skal se ut. På bordet utenfor Jensens kontor ligger skisser over hvordan de ni dekkene skal se ut.

Med god tilgang på tang og makten til å forme hvordan forskningsskipet skal brukes til å redde livet i havet, skulle man tro dette var enhver marinbiologs åpenbare drømmejobb. Men det skulle ta Kjell Inge Røkke et år og utallige telefonsamtaler å overbevise den tidligere generalsekretæren i WWF Verdens naturfond.

– Når folk spurte meg om hva jeg skulle gjøre når jeg ikke lenger var i WWF kunne jeg nesten få panikkangst, for det var helt utenkelig for meg å jobbe noe annet sted, forteller Jensen i ukens episode av E24s podkast Voksenpoeng.

Hør hele intervjuet i spilleren under, eller der du vanligvis lytter til podkast.

Grønt får

Panikkangst over tanken på jobb-bytte er kanskje ikke så rart - få har hatt en så klar tanke om akkurat hvor de skulle jobbe som Nina Jensen.

Allerede som syvåringen ble hun med i WWFs pandaklubb. Jensen vokste opp i sentrum av Oslo, men hadde sitt fristed i morens barndomshjem ved Oslofjorden. Der ble hun opptatt av alt som levde i havet.

– Det er klart at når du blir så fascinert og forelsket i noe, så blir veien veldig kort til at du ønsker å ta var på det. Så da var allerede spiren sådd til at jeg ville bli marinbiolog, sier Jensen.

I tenårene dukket tanken opp om at det måtte bli WWF hun skulle jobbe i. Så jobbet hun målrettet derfra - som frivillig, og som en gjenganger i søknadsbunken til alle mulige stillinger i organisasjonen.

Jensen er ikke alene i familien om å være målrettet, eller om å nå langt. Søsteren er Frp-leder og tidligere finansminister. Broren er administrerende direktør i Freyr, som satser på bygging av gigafabrikker for produksjon av litiumbatterier. Søsknene utveksler tanker og erfaringer, til tross for ulike politiske ståsteder - og at Nina ser seg som eneste «rødruss» i en familie av blåruss.

– Du er familiens grønne får?

– Ja, det kan du si!

Interessen for naturen kom likevel ikke helt av seg selv. Da hun var barn var det faren som tok henne med på tur, så etter dyrespor i snøen, kikket på fugler på fuglebrettet og så dyreprogrammer på TV med henne.

– Han var syk i mange år da jeg var liten, og døde da jeg bare var 13 år gammel. Så jeg tror nok også det har ført til at jeg ville velge noe som kunne hedre ham, på en måte. Ta vare på alle tingene han var opptatt av, og som vi hadde sammen. Alle de tingene jeg ikke fikk oppleve sammen med ham. Den teltturen på Finnmarksvidda, for eksempel. Den ville jeg iallefall prøve å sørge for at andre barn kunne få med sin pappa, sier Jensen.

– Han hadde vært stoltest av deg i familien?

– Det vet jeg ikke, for jeg tror at selv om de er annerledes enn meg så er de nok stolte av hva jeg har fått til. Men hans stjerne skinner nok litt sterkere for meg, det tror jeg.

Gir samboeren æren for karriere-klatring

Etter mange forsøk, kreative søknader og en mastergrad i lomma, ble det endelig jobb i WWF for Jensen. Rett etter at hun landet jobben som koordinator for et oljevernsprosjekt, gikk lasteskipet Server på grunn utenfor Fedje.

Jensen var med på ryddejobben, sammen med en gruppe frivillige fra WWF. Hun ble vant til å ble vant til at kameraer og mikrofoner ble rettet mot henne. Men leder, det skulle hun ikke bli. At hun klatret fra koordinator til avdelingsleder til fagsjef og tilslutt generalsekretær, gir hun samboeren Nicolai Roan æren for. Roan gikk bort i 2019 som følge av hjernekreft.

– Han var min viktigste rådgiver, støttespiller og heiagjeng. Når jeg ikke rute å rekke opp hånda, så rakk han den opp for meg. Det tror jeg også er et godt råd - å omgi deg med noen som kan hjelpe deg å se ditt eget potensial, hvis du ikke ser det selv, sier Jensen.

– Jeg kommer aldri til å jobbe for deg

Jensens samboer ble også avgjørende da Kjell Inge Røkke banket på døren. Røkke ville gjerne at Jensen og WWF skulle bidra til å finne ut hva det nye forskningsskipet hans, Rev Ocean, skulle inneholde - hva prosjektet skulle bli.

Helst ville han at Jensen selv skulle lede prosjektet.

– Jeg hadde jo fått andre jobbtilbud før, og det var alltid å takke blankt nei. Også når Kjell Inge Røkke tok kontakt var det min umiddelbare respons: Det er et fantastisk spennende prosjekt, men jeg kommer aldri til å jobbe for deg.

Røkke ga seg ikke, og ringte mer eller mindre hver dag. Både for å diskutere prosjektet, men også for å tilby henne jobben. Svaret var alltid nei. Samtidig ble hun kjent med Røkke, og forstod mer av engasjementet hans. Kanskje det kunne være en idé å kombinere hennes lidenskap for havet med midlene og kunnskapen til en industrialist og kapitalist. Med jobbovergangen fikk hun også et løfte om at Aker ikke skulle bygge ut oljevirksomhet i spesielt sårbare området, som Lofoten, Vestrålen og Senja.

– Men til syvende og sist var det igjen min samboer som skal ha æren for at jeg tok jobben. Han gikk vel så langt som å si at «Nina, hvis du ikke tar denne jobben kommer jeg til å gå fra deg. Dette er den viktigste muligheten du noensinne kommer til å få».

Jobbet gjennom sorgen

Jensen fikk ikke lang tid i sjefsstolen i Rev Ocean før den personlige krisen rammet henne. Hun tok permisjon for å være sammen med samboeren mens han var syk. Da han gikk bort, var hun tilbake på jobb.

– Det var ekstremt tøft. Du skal både takle din egen sorg, være toppleder for et selskap som på mange måter er i en gründerfase, og du skal ivareta dine ansatte som jo også synes dette er en krevende situasjon, sier Jensen.

Hun og samboeren var åpne om sykdommen fra starten, og Jensen påpeker at det har vært viktig for henne som leder å unngå at de ansatte skulle være redd for å snakke med henne i frykt for å si noe feil.

– Jeg er ekstremt takknemlig for all den støtten jeg fikk fra de jeg jobbet med, og ikke minst fra Kjell Inge Røkke og alle andre i systemet. Det å få såpass stor fleksibilitet i en så vanskelig situasjon er veldig viktig, for du aner ikke om du greier å komme deg ut av senga eller ikke neste dag.

Hun kunne stole på at noen andre alltid kunne ta over oppgavene hennes hvis det trengtes. Men jobben ble også en slags redning i sorgen.

– Det er det som har vært målet mitt, å redde livet i havet. Og det å da faktisk kunne bruke energien min og fokusere tankene mine over på noe annet gjorde at jeg faktisk klarte å komme meg ut av senga. Hvis ikke tror jeg at jeg hadde ligget i fosterstilling ennå.

Jensen ville ikke forandret noe særlig med karrieren sin, men ett råd ville hun gitt seg selv, dersom hun kunne møtt seg selv som 20-åring.

– Jeg inspirert meg selv til å bruke den samme målrettetheten til å finne en kur mot hjernekreft.

