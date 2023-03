Stordalen selger seg ut av eventbyrå: – Naturlig for meg at reisen er over

Investeringen i eventselskapet All-In er ved veis ende for Petter Stordalen. Samarbeidspartnerne Jan Fredrik Karlsen og Jens Nesse fortsetter ferden i en av landets største konsertarrangører.

LYS FREMTID: Jan Fredrik Karlsen og Jens Nesse ser lyst på fremtiden og samarbeidet med All Things Live. (F.v) Jan Fredrik Karlsen, Petter Stordalen, Gry Mølleskog og Jens Nesse.

E24 møter hotellkongen og eventgründerne midt i smørøyet på Aker Brygge.

Jan Fredrik Karlsen, Petter Stordalen og Jens Nesse har de siste fem årene bygget eventselskapet All-In fra bunnen.

Stordalen har frem til nå vært den største eieren, med en andel på 33,8 prosent, ifølge siste årsrapport.

Nå kjøper en av landets største konsertarrangører, All Things Live, hele eventbyrået. Karlsen og Nesse blir partnere, mens Stordalen melder sin avskjed og selger seg ut.

Kjøpesummen vil partene ikke si noe om.

– Det er konfidensielt, sier Karlsen.

Få ansatte

Da Karlsen og Nesse fant ut at de ville starte opp sammen i 2017, var de ikke i tvil om hvem de skulle kontakte.

Første telefonen gikk til Petter Stordalen.

– Gutta ville gjøre noe for seg selv, og da fant vi ut at vi ville gjøre dette sammen. Det ble jo en kjempesuksess, sier Stordalen til E24.

PARTNERE: Jens Nesse er daglig leder i eventselskapet All In. Kollega Jan Fredrik Karlsen har rollen som kreativ leder. Begge blir partnere når de nå går inn i All Things Live.

Selskapet har satset på å være en lønnsom butikk med få ansatte. På kontoret er det bare ti kontorstoler.

– Vi har ikke fryktelig mange ansatte, men fryktelig gode ansatte, sier Nesse.

– De er en liten gjeng på ti mennesker, men de har evnen til å håndtere både veldig store og små arrangementer, sier Karlsen.

Stordalen mener det er få selskaper innen bransjen med som er like lønnsomme.

Bikket 100 mill.

I 2022 var driftsresultatet i overkant av 16 millioner kroner, opp fra 4,5 millioner året før. Omsetningen endte på 119 millioner kroner, fra 49 millioner i 2021.

Det er også en vekst fra 2019, året før coronapandemien slo inn, da omsetningen og driftsresultatet var på henholdsvis 53 og 1,5 millioner kroner.

– Jan Fredrik og Jens har hele bredden av kunder. Alt fra de tunge og seriøse som NHO-konferansen til... sekstiårsdagen min, sier Stordalen.

HYLLER KOLLEGENE: Stordalen mener kollegaenes innsats gjennom pandemien har vært imponerende.

Gir stafettpinnen videre

Stordalen poengterer at All In-karrieren har vært et eventyr.

– Dette har vært en reise som både har vært kommersielt og økonomisk suksessfull, sier han.

Milliardæren forteller at selskapet har vært god butikk, men utdyper ikke hva han har tjent på investeringen.

Stordalen mener det er unikt å både tjene gode penger og ha det gøy i denne bransjen.

– Men det er disse gutta her som gjør jobben, og nå har de funnet en samstemt familie. Derfor er det naturlig for meg at denne reisen er over.

All Things Live-sjef Gry Mølleskog satser på et fremtidig samarbeid med virksomheten til Stordalen uansett.

– Det er ikke så langt mellom hotellbransjen og live-entertainment, sier hun.

– Alle skilles som venner?

– Så absolutt, sier Stordalen.