Hvordan få respekt som kvinnelig leder?

Som kvinnelig leder i en mannsdominert bedrift, sliter jeg med å få respekt og autoritet som leder.

Jeg er en kvinne på 31 år som nylig har blitt leder for en bedrift med nesten bare mannlige ansatte. Mange har jobbet der lenge og er vant til at det bare er menn som er fagpersoner og at kvinnene er sekretærer.

Anita Krohn Traaseth Anita Krohn Traaseth er mangeårig næringslivsleder, styremedlem og forfatter. Hos E24 svarer hun på spørsmål fra leserne om karriere og ledelse.

Dette er en kronikk Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her