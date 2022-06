Dina (24) valgte arbeidslivet: «Du jobber bare fordi du ikke kom inn på studie»

Skoleåret er slutt, og mange studenter har fullført utdanningen sin de siste ukene. Dina Vonen fra Kristiansand ønsker å fjerne stigmaet rundt det å velge en annen retning etter videregående.

Dina Vonen jobber i dag som teamleder hos bedriftsoperatøren Phonero.

De siste ukene har studenter over hele landet fullført studieløpet sitt, og LinkedIn er om dagen full av lange innlegg fra unge som nettopp har levert inn bachelor- eller masteroppgaven sin.

Da Dina Vonen ikke kom inn på sosionomstudiet høsten etter videregående, valgte hun å fortsette etter sommerjobben hun hadde hatt hos bedriftsoperatøren Phonero.

Et år senere søkte hun på nytt, men da det åpnet seg nye muligheter i bedriften valgte hun bort studieplassen.

– Da ble ikke de studiene jeg hadde søkt på «bare for å søke på noe» så relevant lenger, sier Vonen til E24.

I dag, tre år senere, er hun blitt teamleder og sikrere enn noen gang på at hun har valgt riktig karrierevei. Likevel følte hun på presset om å studere når det sto på valget mellom å studere eller å hoppe rett ut i arbeidslivet.

– Når man er ung så hører man fra lærere og andre at man er nødt til å begynne på studie for å få seg en god jobb. Dette synes jeg er leit, fordi mange velger å studere på feil grunnlag, sier hun.

«Det er ingen som ansetter noen uten utdannelse»

I et innlegg på LinkedIn skrev Vonen om et samfunn som stigmatiserer det å ikke ta en utdanning.

– «Du jobber bare fordi du ikke kom inn på studie», eller «Det er ingen som ansetter noen uten utdannelse» har jeg dessverre blitt vant til å høre, sier hun.

Innlegget har vekket mange reaksjoner og har i skrivende stund fått rundt 3000 likes og nærmere 300 kommentarer, i tillegg til noen delinger.

– Mange kunne relatere seg til å ikke få jobb. Det tror jeg kommer av at flere stillinger krever en bachelor, selv om det ikke alltid er nødvendig for arbeidet, sier Vonen og legger til:

– Jeg ville nok ikke gått til en selvlært lege, og jeg ønsker ikke å stigmatisere det å studere, men det må være plass til alle.

Endring i arbeidsmarkedet

Evnen og viljen til å lære seg nye ting, være fleksibel og ta ansvar for egen utvikling i rollen en har og selskapet er viktige ting i dagens arbeidsmarked.

Barbro Mosseng, kommersiell leder ved Karrierehuset, sier til E24 at arbeidsmarkedet er i endring, og som følge av dette strever mange bedrifter med å få tak i riktig kompetanse.

– Flere bedrifter må se med nye øyne på rekrutteringsprosessen og kravene som stilles til nye medarbeidere. Dette med myke ferdigheter blir stadig viktigere, sier hun.

Barbro Mosseng sier at utdannelse være mer enn en bachelor- eller mastergrad: – Det finnes blant annet kurs, kortere utdannelser, og sertifiseringer som kan gi deg den plattformen du trenger for å komme inn og videre på arbeidsmarkedet.

Likevel peker hun på at en utdannelse vil åpne mange dører dersom man er ung og helt fersk på markedet.

Dette forklarer Mosseng med at man enda ikke har fått muligheten til å vise til utvikling, kompetanse og ferdigheter gjennom tidligere erfaring.

– Erfaring, som Dina viser til, kan for mange arbeidsgivere være like viktig, og kanskje viktigere, enn en universitetsgrad, sier hun og legger til:

– Men det er viktig å presisere at utdannelse er viktig og lurt. Det åpner mange dører, og du vil ha et grunnlag å bygge videre kompetanse og læring på.

Vonen synes det skal være rom for å ta de litt mer utradisjonelle valgene.

Skal vite hva man vil bli som 19-åring

Vonen synes det er fint og viktig å studere, men hun ser på det som urealistisk at unge skal vite hva de vil bli i en alder av 19 år.

– Etter å ha vært i Phonero så vet jeg at jeg vil drive med teamledelse, kundeservice og mennesker. Det er ikke sikkert et sosionomstudiet hadde hjulpet meg å se det, sier hun.

Ettersom mange begynner å studere tidlig tror Vonen at flere hiver seg på en utdanning uten å helt vite hva man vil.

– Etter å ha jobbet noen år så vet jeg hva jeg vil og har derfor muligheten til å heller spisse meg inn senere, forklarer hun.

Samtidig tror hun at arbeidsplassen og menneskene rundt har mye å si for om man lykkes i arbeidslivet.

– Jeg er ikke spesielt skolesterk og liker praktiske oppgaver best. Derfor tror jeg et studie ville gjort at jeg hadde følt på å ikke strekke til, men det betyr ikke at jeg ikke er i stand til å håndtere utfordrende jobber, sier Vonen og legger til:

– Det skal være rom for alle, en skal ikke utelukke det ene eller det andre, men jeg vil slå et slag for de utradisjonelle valgene, avslutter hun.

