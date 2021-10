– Hvor raskt selvtilliten kan forsvinne, det er ganske skummelt

Boligtopp Grethe Meier har brukt karrieren på å perfeksjonere kjededrift-ledelse. Med på veien har hun fått kjenne på både kulturkrasj, eierbytter og skandaler.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

– Jeg husker mor alltid sa «Åh, Grethe, veggene dirrer rundt deg, hold deg litt i ro!».

Energi har aldri vært noe Privatmeglerens administrerende direktør har manglet. Den alltid like engasjerte boligtoppen med de blonde krøllene er en yndet ekspert i mediene: Legg en femmer på Grethe Meier, og hun kan pøse ut analyser om boligmarkedet, boliglånsforskriften og styringsrenten til noen stopper henne.

Men eiendomsmegler er hun ikke. Og det var aldri planen, heller. Hele karrieren hennes er en lang rekke tilfeldigheter, mener hun selv. Kun én gang har hun aktivt gått og lett etter ny jobb.

Som ung skulle egentlig all energien legges i idretten. Unge Meier drev med alt av idrett, hadde gjerne tre treningsøkter om dagen, var på landslaget i volleyball. Trening, og hvordan menneskekroppen fungerte, var hovedinteressene.

– Drømmen min var å gå på Idrettshøyskolen og bli forsker, sier Meier i ukens episode av E24s podkast Voksenpoeng.

Hør hele intervjuet der du vanligvis finner dine podkaster, eller i spilleren under.

Hun kom seg inn på Idrettshøyskolen, men måtte raskt endre planer allerede før hun fikk begynt. En kraftig ungdomsleddgikt satte en stopper for alt av trening. Det ble økonomistudier isteden.

– Det var jo veldig kjipt der og da. Det verste var at jeg, fra å ha vært en litt sånn guttejente, ble en veldig forsiktig, feminin jente, fordi jeg var såpass dårlig. Den likte jeg ikke så godt selv, for det var liksom ikke min personlighet, sier Meier.

På den lyse siden: Når hun ser tilbake på forsker-planen nå, tror hun den var dårlig.

– Jeg er litt for utålmodig som person, så jeg tror jeg har havnet helt rett.

Finanssjef som 25-åring

Som student var hun aktiv i det meste hun kunne finne av aktiviteter. Som nyutdannet ble hun en av tre som kapret trainee-stilling i Narvesen, blant 158 søkere.

Hun kom godt overens med finanssjefen der, og gikk stadig til ham for å høre om hun kunne hjelpe ham med noe hvis hun selv hadde litt ledig tid.

– Han sluttet da jeg var ferdig med traineeperioden, så da ble det litt som det ble, sier Meier.

Og med «ble som det ble», mener hun at hun selv, som 25-åring, ble tilbudt stillingen som finanssjef. «Er du gæren, tør du det, da?», spurte hun finansdirektøren. Han turte, hvis hun gjorde det.

Bla i galleriet eller følg Voksenpoeng_med_Nora på Instagram for å lese skoledagboken til Grethe Meier.

forrige



fullskjerm neste 1 av 3

Meier hoppet rett inn i et arbeid med å legge om forvaltningen av rundt 300 millioner kroner i selskapet. Pengene skulle blant annet inn i aksje- og pengemarkedet for å få mest mulig avkastning.

– Etter to år kom Folketrygdfondet til oss og ville lære hvordan vi hadde gjort det. Da husker jeg vi klappet hverandre på skulderen og sa «kanskje vi ikke er så gærne likevel?», selv om vi følte oss ganske amatørmessige da vi startet.

Etter noen år i sjefsstolen fikk Meier sitt første barn. Permisjon med det hun beskriver som «verdens snilleste lille barn», ble for kjedelig. Da ble det likestillingsarbeid hjemmefra – både i form av lønnsutjevning, og bygging av ny, intern barnehage. Konsernsjefen i Narvesen hadde bedt henne være med i et likestillingsutvalg.

– Jeg sa bare er du gal, du må ikke spørre meg. Likestilling, jeg liker ikke ordet og jeg hater kvotering og alt sånt, sier Meier.

Men da det viste seg at det internt i konsernet fantes store lønnsskjevheter mellom menn og kvinner i like stillinger, kastet hun seg på likevel.

– Det vil jeg kjempe for, for det er ikke rettferdig.

Frokost hos Reitan

Tilbake fra perm fikk hun nye roller i Narvesen-universet. Konsernet hadde to velvære-kjeder i porteføljen på den tiden: Den eksklusive parfymerikjeden Esthetique (nå Kicks), og den mer folkelige kjeden Vita. Meier ledet sistnevnte, og sto midt i en omprofilering da Reitan ville stoppe all investering og selge.

Reitan-sjef Odd var ikke til stede da Meier klaget sin sak i konsernstyret. Hun skjønte at Vita måtte ut av porteføljen, men mente brura burde pyntes først.

– Så da fikk jeg lov til å reise opp til ham.

Vis mer

Meier ler når hun tenker tilbake på møtet i Trondheim. Reitans sjåfør hentet henne på flyplassen.

– Han har en sånn fin, gammel engelsk taxi med sjåfør. Helt nydelig. Den hadde jeg bare hørt om, og så plutselig satt lille meg inni den.

Tre timer gikk med til diskusjon om Vita spesielt, og kjededrift generelt. Over frokost, hjemme på kjøkkenet til Odd Reitan.

– Snakk om møte på bortebane?

– Han er så folkelig, vet du, så det var dødskult. Da jeg kom hjem sa han til sekretæren at nå kan du hilse Grethe og si at de får fullføre hele omprofileringen, og så selger vi Vita. Det var ganske kult.

Fra «tjukkedama» til Pamela Anderson

Før salget var gjennomført, kom det en telefon fra treningssenterkjeden Sats, som den gang var amerikanskeid. Endelig skulle Meier få jobbe med sin store lidenskap – fysisk aktivitet.

Det ble på mange måter drømmejobben. Og på mange måter ikke. De amerikanske eierne var først og fremst gullkjede-bekledde bodybuilder-milliardærer – dernest forretningsmenn.

– Det ble fullstendig kulturkrasj, sier Meier.

Mens Sats i Norge brukte det de internt refererte til som «tjukkedama» i reklamer, for å vise frem at her kunne alle komme som de var og ha det gøy med trening og fysisk aktivitet, var amerikanerne opptatt av «før og etter»-bilder. Inn som litt dvask, ut med vaskebrettmage.

Vis mer

Det ble mange kamper for Meier. Blant annet da de ville reklamere med modell og Baywatch-stjerne Pamela Anderson i Norge.

– Da var det fra «tjukkedama» til Pamela Anderson, og hun satt i bikini på en svær ball inne på et ballrom. Jeg prøvde å si at det skjærer så totalt med det Sats skal være i Norge. Jeg skal ikke si at jeg fikk gehør for det, men jeg fikk i alle fall lov til å slippe Pamela Anderson. Men da måtte jeg ta Cindy Crawford isteden, for hun var da en helt normal tobarnsmor, fikk jeg beskjed om, sier Meier og ler.

– Så vi prøvde å pakke henne inn så normalt som mulig.

– En jævlig tid

Men selve jobben hjemme, i Sats Norge, elsket hun. Det ble også lettere å være Norgessjef da amerikanerne røk ut, og oppkjøpsfondet Nordic Capital kom inn på eiersiden.

Forholdet til den nye, svenske konsernsjefen ble dog ikke rosenrødt. Etter hvert surnet forholdet, Meier var uenig i en del av føringene som ble lagt. Hun fikk beskjed om å ta sin hatt og gå.

– Jeg skjønte det, fordi vi to ikke gikk godt sammen, og da er det alltid den ene som må gå. Men det å få beskjed om at du ikke duger, den satt i kroppen min veldig lenge.

Da hun kom hjem var telefonen plutselig helt stille. Hun lurte på om den var ødelagt, eller kanskje tom for batteri.

– Det var en jævlig tid, rett og slett. Hvor raskt selvtilliten kan forsvinne, det er ganske skummelt, sier Meier.

Vis mer

Hun fikk karantene i tre måneder – de eneste som var glade for det var barna hennes, som fikk litt mer tid med henne hjemme. Meier rakk å bli betydelig bedre i golf før hun fikk ny jobb – denne gang i bank. Hun tenkte at det var fint, da kunne hun jobbe litt mindre, være mer sammen med barna. Det gikk ikke lang tid før hun kjente at det ble for lite å gjøre for henne.

Så da eiendoms- og finansselskapet Terra Aktiv ringte, hoppet hun på muligheten. Bare måneder senere traff Terra-skandalen. Det ble nok å gjøre. Selskapet mistet flere av finansbevilgningene som hadde gjort stillingen interessant for Meier – mens folk spyttet etter bilene med Terra-logo på. Hun fortalte de ansatte at nå måtte de alle stå sammen, være lojale.

– Følte meg som Judas

Men eiendomsmeglerkjeden Privatmegleren fortsatte å ringe henne for å få henne på laget. Til slutt ga hun etter.

– Jeg følte meg ordentlig som Judas. I ettertid må jeg si at det har vært guds gave for meg. Men jeg hadde ordentlig vondt i hjertet mitt, jeg syntes det var pinlig i starten, sier Meier, og forteller at hun fikk høre det av de Terra-ansatte.

Vis mer

Det kan se ut som det har vært verdt det – jobben i Privatmegleren er etter ni år den hun har sittet lengt på. Hun likte å sette seg inn i enda en ny bransje, forstå markedet, forstå driverne – og å jobbe med eiendomsmeglere, som hun først var skeptisk til. Var de ikke sånne sleske folk med gullkjeder, litt som amerikanerne som eide Sats?

– Det er nesten farlig å si det, for da tror jeg andre kommer og vil ha jobben, men de er så proaktive, glade og positive. Og veldig nødt til å gjøre en god jobb, for vi lever av anbefalinger. Så her gjøres det godt håndverk hele tiden.

Vil du lese flere voksenpoengsaker? Her finner du alle.