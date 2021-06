Fjorårets vinner av E24s Ledertalenter: – Et spesielt år å være leder

Fjorårets vinner av E24s Ledertalenter, Børre Lobekk, ser tilbake på et annerledes, men likevel lønnsomt år. – Jeg er stolt over å få lov til å lede en gjeng som virkelig vil litt mer.

Børre Lobekk har vært svært fornøyd med sine ansatte under coronapandemien. Vis mer byoutline Jarle Aasland

– Det har vært et spesielt år å være leder i. Det har gledet meg å se hvordan folk har stått på for hverandre, hvordan samarbeidet har fungert mellom avdelinger og hvordan vi i fellesskap har utviklet oss videre som konsern, skriver Børge Lobekk (33).

Lobekk startet som tømrer, men er i dag daglig leder i Nordic Steel på Jæren. Bedriften leverer stålprodukter til en rekke bransjer og står blant annet for opphenget til fasaden på det nye Nasjonalmuseet i Oslo.

Lobekk gikk helt til topps da E24 kåret årets ledertalent i 2020.

Digitalisering av produksjonen

Under coronapandemien har det hele tiden vært viktig for Lobekk å være til stede, og gjøre de ansatte trygge på at selskapet tar situasjonen på alvor.

Samtidig har han ønsket å holde engasjementet oppe i en ellers utfordrende tid.

– Gjennom digitalisering av produksjon, og møter på video med egne ansatte og kunder, har de lært seg å jobbe på nye måter, skriver Lobekk til E24.

Han legger til at pandemien har gitt selskapet mye ny lærdom, og at det de har lært seg tar de med videre inn i fremtiden.

Børre Lobekk har aldri hatt som mål å bli leder. Vis mer byoutline Jarle Aasland

Lobekk skryter av sine ansatte og deres disiplin til langsiktig strategiske arbeid. Han tror det er en av faktorene som har bidratt til vekst for selskapet, også i 2020.

– Som leder har jeg opplevd at de ansatte virkelig har stått på for hverandre og lagt ned en flott innsats. Vi har hele tiden hatt tro på norsk produksjon med fast ansatte fagfolk. Det siste året har flere sett nytten og verdien av dette og virkelig erkjent viktigheten av nærheten til kvalitetsleverandører, det er positivt, skriver han.

Millionkontrakter

Fra 2014 til 2019 steg omsetningen i Nordic Steel fra 50 millioner kroner, til 215 millioner kroner, som gir en vekst på 500 prosent. Til tross for forholdene har også det siste året gått bra, skriver Lobekk.

– Vi har klart å levere vekst med god lønnsomhet selv om omsetningen gikk noe ned en periode i fjor vår og sommer. En viktig grunn til at vi har klart oss så godt er at vi hele tiden har fulgt strategien vår og jobbet målbevisst mot markedet, skriver han.

2021 er godt i gang og Lobekk forteller om flere viktige prosjekter, og et bra trykk i hele Nordic Steel Group.

– Når vi har klart å levere god lønnsomhet i et år som 2020, viser det at vi er bunnsolide som konsern, og jeg er stolt over å få lov til å lede en gjeng som virkelig vil litt mer, skriver Lobekk.

Lobekk lærte tidlig verdien av å jobbe. Vis mer byoutline Jarle Aasland

Som følge av nye prosjekter har de allerede ansatt en del nye folk for å bygge opp under videre satsing.

– Planen er å vokse lønnsomt videre, og bidra til viktige prosjekter i Norge og i utlandet, skriver Lobekk.

I 2021 har bedriften sikret seg millionkontrakter med blant andre Salmon Evolution og Doggerbank A og B, som Lobekk mener viser at de et en foretrukket leverandør innen både landbasert oppdrett og fornybar energi.

– At vi allerede er tungt inne på det som er blant verdens største prosjekter innen fremtidens næringer er positivt og gir gode muligheter for tiden fremover, avslutter Lobekk.

