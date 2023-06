Dette er toppledernes ferieparadis: – Har tilbrakt sommerferien der hvert år siden jeg var ett år

Ikke bestemt feriedestinasjonen ennå? La deg inspirere av toppledernes ferieplaner.

Bølger som skvulper over nakne føtter på bryggekanten ved hytta? Løpe over brennende sand ned til salt hav i utlandet? Shopping, mat og vin i storbyen? Våkne med hovne øyne i et telt etter en lang fjelltur? Lukten av nyklippet gress og reker på loff på verandaen hjemme?