Rolf Assev: – Vi trenger flere rockestjerner blant gründerne

Han har vært fødselshjelper for hundrevis av norske oppstartsbedrifter og vet hva som pleier å gå galt. Her er Rolf Assevs tre råd til de som vil starte egen bedrift.

GRÜNDER-EKSPERT: Partner og medgründer Rolf Assev i Startuplab skal hjelpe E24 med kåringen av årets ledertalenter innenfor oppstartsbedrifter.

– Jeg liker veldig godt å være med på å bygge selskap, å få det til å vokse ved å finne de rette folkene og få dem til å trives.

Det forteller Rolf Assev, som har brukt de siste ti årene på å hjelpe nye tek-bedrifter på beina, som medgründer og partner i Startuplab.

Fagekspert i E24-kåring

Nå skal han hjelpe E24 med å vurdere unge talenter innenfor startup-miljøene. Han er hentet inn for å være fagekspert i kategorien «Årets selskapsbygger» i kåringen av Ledertalentene 2023.

Assev mener det er viktig å løfte fram slike rollemodeller.

– Vi trenger flere rockestjerner blant gründerne. Det inspirerer flere til å tørre å satse, sier han.

Fødselshjelperen

Startuplab har ifølge Assev vært fødselshjelpere for om lag 450 selskaper og rundt 5000 arbeidsplasser i de tolv årene siden selskapet ble startet.

Mye har endret seg på de årene.

– Tidligere var gründerne de som ikke fikk jobb andre steder. Nå slutter folk i de store konsulenthusene for å starte sin egen bedrift, sier han.

Flere av de norske oppstartsbedriftene begynner nå å lykkes også internasjonalt. Startuplab forsøker å få med disse på å investere og bidra med erfaring og nettverk til nye oppstartsbedrifter.

STARTHJELP: Rolf Assev har i mange år veiledet folk som vil starte eget selskap.

Regn med motbakke

Selv om det nå er urolige økonomiske tider om dagen, ser ikke Assev noen grunn til å fraråde folk å starte for seg selv.

– Det er likevel store muligheter. Mange av selskapene som har gjort det best, har startet i vanskelige tider, sier han.

Gründerlivet er uansett langt fra lukrativt, ifølge Assev.

– Det å være gründer er et langt løp. Du må være innstilt på ti år i motbakke, sier han.

Tre råd til de som vil starte bedrift

Den erfarne gründerhjelperen har tre råd til de som ruger på en god forretningsidé.

1. Sjekk markedet først. Før du satser hundre prosent på ideen din, sjekk om det er marked for det du vil tilby og hva folk er villige til å betale. Å slurve med dette er den vanligste tabben gründere gjør.

2. Du må vite hvilke verdier du står for. Hvis du vet hva som er visjonen din, kan du sørge for å finne ansatte og investorer som deler denne. Da unngår du uenigheter og krangling underveis, som kan ødelegge selskapet.

3. Finn deg et miljø. Finn et lokale eller et miljø der du omgir deg med andre mennesker som gjør noe lignende. Da blir ikke gründerlivet så ensomt, og dere kan dele erfaringer og spørre hverandre om ting.

