Setter du karrieren på spill ved å få barn?

Iselin Songe-Møller (35) er småbarnsmor og sjef for over hundre ansatte i Sopra Steria. Hun har fem råd for mestre kombinasjonen barn og karriere.

Iselin Songe-Møller Leder for risiko og styring i Sopra Steria

